Тарас Пастух – новий голова Тернопільської обласної державної адміністрації

Відповідний указ №45/2026 «Про призначення Тараса Пастуха головою Тернопільської обласної державної адміністрації розміщено сьогодні, 12 січня 2026 року, на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України Володимира Зеленського.

Тарас Пастух народився 20 березня 1978 року в Тернополі. Навчався у ЗОСШ № 15, Тернопільському державному технічному університеті, юридичному інституті Тернопільської академії народного господарства (нині – Західноукраїнський національний університет), Академії державного управління при Президентові України.



Народний депутат України 8-го скликання, член парламентської фракції «Об’єднання Самопоміч». Депутат Тернопільської обласної ради (2006, 2009). Голова Бучацької районної державної адміністрації (2008 – 2010).



У 2011 році – комерційний директор ВАТ «Опілля». У 2012 – 2014 роках – генеральний директор ТОВ «Торговий дім «Опілля».



Від липня 2014 і донині – доброволець, військовослужбовець розвідувальної роти 128-ї гірсько-піхотної бригади Збройних сил України. У серпні 2022 року отримав важке поранення, якого зазнав внаслідок підриву на протитанковій міні, що призвело до ампутації частини кінцівки.



Одружений, виховують з дружиною чотирьох дітей: сина Ярослава, дочок Анастасію, двійнят Христину та Софію.