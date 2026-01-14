Частина Тернополя без тепла через аварію

У Тернополі на котельні, розташованій на вул. Курбаса, 3а, сталося пошкодження електрогенеруючого обладнання через велике навантаження на систему. Про це повідомили в КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”.

Зараз теплоносій подається до споживачів згідно з графіком, але на періоди припинення електропостачання до котельні наявне обладнання дозволяє забезпечувати тільки мінімальний рівень подачі тепла.

Комунальники повідомляють, що тривають роботи з ремонту та залучення більш потужного енергогенеруючого обладнання. Після завершення робіт котельня зможе забезпечувати повний обсяг послуг абонентам відповідно до графіків.

Споживачів просять врахувати можливі тимчасові перебої з подачею тепла на періоди відключення електропостачання.