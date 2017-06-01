Чому після найменшого дощу затоплює Тернопіль

З кожним дощем та новобудовою Тернопіль все більш затоплює.

В управлінні ЖКГ кажуть, що затоплення – проблема кожного міста. Виною у всьому дренажна система, яка не витримує навантаження.

Проблему вирішують, ремонтуючи дороги і міняючи водовідвідні мережі

Після кожного найменшого дощу Тернопіль стикається із проблемою стічних вод. Дощівка рікою пливе по дорозі та тротуарах, містяни не можуть перейти дорогу. Роками десятки, а то і сотні кубометрів води збираються на проблемних вулицях, підтоплюючи їх.

Єдине, що відрізняє Тернопіль після дощу від Венеції — відсутність гондольєрів у нашому місті. Хоча замість них можуть підійти і місцеві таксисти, які, наче венеціанські гондольєри розсікають своїми авто затоплені вулиці міста, — жартома каже тернополянин Володимир Іванюх.

Тернополянин має рацію, адже сьогодні в нашому місті таких вулиць, де після кожного дощу збираються озера води стає все більше. Причин того багато. Зокрема, непродумане ущільнене будівництво міста, засмічені колектори, у які весь час врізають каналізацію новобудов і т.д.

Проблему загострює й перспектива будівництва VI та XIII житлових мікрорайонів, каже заступник начальника управління ЖКГ міськради — начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури Андрій Дроздовський. До слова, ці мікрорайони займуть досить велику площу. Відповідно до містобудівної документації мікрорайон “Північний” займе близько 70 га, а 6-й мікрорайон – 15 га. За задумом проектантів усі стоки спрямують у вже існуючу мережу, продовжує він. Зокрема, стоки 6-го мікрорайону, проектанти планують спрямувати у колектор, що в парку “Національного відродження”. Як результат – при найменшому дощі зазначені вулиці просто буде топити.

У Тернополі традиційно затоплює просп. Злуки біля “Універсаму”, вул. Слівенську, на перехресті Коновальця – Рєпіна, бульвар Данила Галицького, вулиці Миру, Січових Стрільців, Бродівську, Оболоня, Липову, Білогірську, що біля автостанції-2, Крушельницьку, Галицьку, Збаразьку, Стадникову, Коновальця, Живова, двори вул. Володимира Великого та Микулинецьку, що біля авторинку.

Цей перелік можна продовжувати “дощовими ріками”, що течуть через пішохідні переходи. Зокрема, тернополяни переходять дорогу наче в “брід” на проспекті Злуки, вулицях Мазепи, Будного, Бережанській, Микулинецькій, проспекті Степана Бандери та інших.

В міськраді кажуть, що проблему намагаються вирішити.

Проблема перетворення доріг на річки — це є проблема кожного міста не лише Тернополя, – наголошує начальник управління ЖКГ Олег Соколовський. – Справа в тому, що каналізаційна система просто не справляється з навантаженням. І якщо на пішохідних переходах величезні калабані, це свідчить про те, що дорожнє полотно деформувалося. Дорога в розрізі має бути овальна наче яйце. Тобто по середині припіднята по краях, де розміщена дренажна система – занижена, для того, аби вода стікала у каналізацію.

У нас доріг, де профіль дороги деформувався – багато, кажуть в управлінні. Посадовець каже, що управління ЖКГ займаєтсья питанням відновлення дренажної ситеми та дорожного полотна у місті. До прикладу, зараз ремонтують дорогу на просп. Злуки.

Дорога була стара, і була розрахована зовсім на інше навантаження, – розповідає п. Соколовський. – Коли зняли старе дорожнє полотно на просп. Злуки, то там, де був колись грубий щебінь, був пісок. Грубий камінь, який мав би тримати дорогу, просто від навантаження розсипався на пісок. На вул. Січових Стрільців ми також відновлюємо дорогу і паралельно повністю відновлюємо водовідведення.

В управлінні ЖКГ кажуть, що до кінця року планують замінити і почистити комунікації та покласти асфальт на просп. Злуки та С. Бандери, вулицях: 15 Квітня, Текстильній та інших.

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