Декан стоматфакультету ТНМУ Світлана Бойцанюк: «Ювілей стане стартом для нових досягнень та успіхів»

Стоматологічний факультет нашого університету відзначив свій п’ятнадцятий день народження. Якщо розглядати цю дату крізь призму життєпису нашого ЗВО, то факультет ще доволі молодий, але за своїми досягненнями – один з найпотужніших. З однієї невеличкої кафедри він виріс у новітній навчальний підрозділ, де здобувають стоматологічну спеціальність українці та іноземні громадяни. Виконуючи свою основну науково-освітню місію, факультет формує особистість сучасного, відданого пацієнту лікаря, яка ґрунтується на найкращих традиціях вітчизняної та світової стоматологічної школи.

Про традиції та сучасний життєпис стоматологічного факультету Тернопільського національного медичного університету ім. Івана Горбачевського розповідає його декан, доцентка Світлана Бойцанюк.

– Світлано Іванівно, факультет відзначив п’ятнадцятиліття. Що для вас, як очільниці, означає ця дата?

– П’ятнадцять років – це доволі молодий вік, але він також чудовий, бо це юність, якій все під силу. Багато вже зреалізувалося, але попереду ще більше планів. Пригадалося, як ми створювали стоматологічний факультет. Це був вересень 2006 року. Розпочали з організації однієї кафедри стоматології, а кадровий потенціал – лише шість науково-педагогічних працівників. І ось погляньте, що маємо за 15 років. По-перше, чотири профільні кафедри, які очолюють професори зі званням доктора медичних наук, 45 кандидатів медичних наук, з яких 29 – доценти, шість докторів медичних наук. Щороку наукова скарбниця факультету поповнюється дипломами кандидатів наук та званнями доцентів. По-друге, надзвичайно приємно, що виплекали вже й власних докторів наук – невдовзі відбудеться офіційний захист докторської дисертації Андрія Євгеновича Демковича, випускника нашого факультету 2009 року, який наразі працює на кафедрі ортопедичної стоматології. Навіть порівняно зі стоматологічними факультетами інших вишів України, якісний склад науково-педагогічних працівників у нашому університеті – один з найкращих. Серед випускників нашого факультету чимало практикуючих лікарів-стоматологів, а також науковців. Наш факультет став альма-матер для 600 студентів з України, а також інших країн світу, які нині в нас здобувають фах стоматолога. За п’ятнадцять років дали путівку у професійне життя понад двом тисячам випускників. Отож, маємо кого навчати, є кому навчати, але найголовніше – є де навчати.

Історія нашого факультету розпочалася з невеличкого приміщення на вул. Руській, там у морфологічному корпусі й базувалася наша перша та тоді єдина кафедра. Нині маємо вже чотири – сучасні, облаштовані найновішим стоматологічним обладнанням і забезпечені якісними витратними матеріалами. На вимогу часу створили й два фантомні класи. Це була наша нагальна потреба, отож маємо тепер де навчати студентів молодших курсів. Там вони вперше випробовують свої мануальні навички – освоюють вміння препарувати, пломбувати на фантомах. Зауважу, що кожний студент під час заняття має змогу одноосібно працювати, а не так, як у старі добрі часи, коли до єдиного фантома вишиковувалася черга. Якщо студентові забракло часу або ж не вдалося відпрацювати певні навички під час заняття, то він може прийти до фантомного класу опісля та тренуватися без усіляких обмежень, відшліфовуючи свої вміння.

– Кожен, хто хоч раз побував на базах стоматологічного факультету, зауважує, як помітно останніми роками оновилися його корпуси, як облаштували приміщення кафедр, змінилося й внутрішнє наповнення. Варто нині згадати тих людей, які стояли біля його витоків, не шкодуючи ні сил, ні часу.

– Як у пісні співається, дихнули свій пломінь душею живою. Воістину. Бо лише талановиті й натхненні люди, фахівці своєї справи можуть вдихнути в ідею життя. Таким натхненником, душею та фундатором став світлої пам’яті Степан Іванович Черкашин – перший декан нашого факультету, професор, завідувач першої кафедри стоматології. Степан Іванович належить до сузір’я вчених світового рівня, яких можна по праву назвати піонерами стоматології в Україні. Він був відомим науковцем на теренах усього пострадянського простору. Проблема хроніотоксикації, ротового сепсису, якій він присвятив свою докторську дисертацію та успішно захистив її ще 1991 року, не втратила своєї актуальності й донині залишається для науковців темою №1. Він, власне, й став тією постаттю, яка зуміла згуртувати навколо себе багатьох однодумців. Сьоме червня – дата, коли Степан Іванович відійшов у вічність, для нас сумний день, але ми трепетно бережемо пам’ять про нашого наставника, вченого, чудову людину та талановитого організатора й продовжуємо втілювати в життя його настанови.

Упродовж 2006-2008 років факультет очолював нині вже доктор медичних наук, професор Олександр Володимирович Авдєєв. Зараз – він керівник кафедри дитячої стоматології, талановитий вчений та наставник студентства. Два роки – це невеликий відрізок часу, але Олександру Володимировичу вдалося в цей період багато зробити – за його очільництва було створено потужну матеріально-технічну базу, університет закупив устаткування та обладнання для зуботехнічної лабораторії, налагодив клінічний прийом пацієнтів. Саме його зусиллями відбувалося й поповнення кадрового складу факультету, коли для викладання спеціальних дисциплін запросили кваліфікованих лікарів-стоматологів. Під керівництвом професора Олександра Авдєєва захистили свої кандидатські дисертації Н.С. Гутор, В.Р. Мачоган, Ю.Л. Бандрівський, О.Я. Видойник, Н.І. Сидлярук, Ю.К. Змарко.

Згодом до стерна керівництва стоматологічним факультетом став доктор медичних наук, професор Ярослав Петрович Нагірний. На цій посаді він перебував з 2008 до 2014 року. Нині Ярослав Петрович очолює кафедру хірургічної стоматології, зауважу, що щелепно-лицева хірургія, в якій він заявив про себе як відмінний фахівець, надзвичайно важка сфера практичної роботи, бо це щоденна готовність надати хірургічну допомогу у складних умовах – і вдень, і вночі. Ярослав Петрович – головний редактор визнаного в Україні вищою атестаційною комісією журналу «Клінічна стоматологія», чим наш факультет дуже пишається. Наукові досягнення професора Ярослава Нагірного стосуються найбільш складного розділу – травматології, реконструктивно-відновної, пластичної та естетичної хірургії м’яких тканин і кісток обличчя.

– Як зреалізовуєте на факультеті найголовніше завдання – підготувати висококваліфікованого фахівця?

– Про те, що готуємо висококваліфікованих фахівців, свідчать схвальні відгуки пацієнтів, багато наших колишніх студентів мають власні стоматологічні кабінети, клініки, тобто активно й успішно освоюють практичну стоматологію. Займаються також науковою роботою, захистили кандидатські дисертації. Маємо вже 10 кандидатів медичних наук з числа наших випускників. Хіба це не показник? Особливо за такої нагоди хочу згадати випускників, які захищали на сході України наше мирне життя. Це Андрій Салагорник – прекрасний фахівець, голова загону спецпризначення «Білі берети». Він з першого випуску нашого факультету. Повернувшись з війни, відкрив у Тернополі власну стоматологічну клініку, де надає послуги колишнім бійцям АТО з 50-відсотковою знижкою. Розробив дизайн спеціальних костюмів для лікарів, що працюють на фронті. Тарас Мисько – наш випускник третього випуску, нині він працює в міській стоматологічній поліклініці, а 2015-16 року був на передовій, як і Віталій Макаров, який також захищав наш мирний спокій в зоні АТО. Ще один випускник – Сергій Коновал був у складі медичного батальйону «Госпітальєри» під час трагічних подій у селі Піски, а нині допомагає бійцям у реабілітації, займається волонтерською діяльністю. Така життєва позиція є чудовим прикладом для наших студентів, які надзвичайно активні в громадському житті, провадять волонтерську, доброчинну діяльність у Тернополі.

Уже кілька років наші студенти утримують перші позиції на всеукраїнських олімпіадах зі стоматології, які відбуваються на базі Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава). Щорічно формуємо команду із шести студентів четвертого та п’ятого курсу й за результатами останніх чотирьох років займаємо призові місця в персональній першості. Приміром, торік наша студентка Олена Мшанецька зайняла друге місце в персональній першості, а 2018 року Ілона Ремезюк – друге місце в персональній першості. Якщо взяти до уваги, що на такі змагання приїздить понад сотня студентів з двадцяти стоматологічних факультетів медичних закладів України, то це відмінні показники. Наразі вже готуємо групу студентів на таку олімпіаду, яка відбудеться у квітні й сподіваємося, що скарбничка факультетських досягнень поповниться цьогорічними перемогами та ми гідно представимо нашу альма-матер.





Що пропонуєте для того, щоб теорія більше підкріплювалася практикою?

– Хочу зауважити, що в нашому університеті завжди були створені умови доступу до пацієнта, активної практичної роботи. Наші студенти запозичують досвід практичних лікарів відділення хірургічної стоматології Тернопільської університетської лікарні. Здійснилася також мрія багатьох років – на початку торішнього квітня відчинили двері стоматологічного відділення, яке є структурним підрозділом університетської клініки. Зауважу, що стоматологічні послуги студенти та викладачі надають безкоштовно, пацієнтів консультують професори, доценти та інші фахівці ТНМУ. Серед запропонованих послуг: санація ротової порожнини, профілактична гігієна порожнини рота, прицільне рентгенологічне та ортопантомографічне дослідження щелепно-лицевої ділянки, лікування карієсу та його ускладнень, хвороб пародонта, захворювань слизової оболонки порожнини рота. У стоматологічній клініці виконують операції з видалення зубів, протезування коронками та протезами. Надаємо допомогу організованим групам краян. Так, кафедра дитячої стоматології співпрацює з дитбудинком «Малятко», до нас приводять дітей із сиротинців, яким надають не лише лікувальну допомогу, але й проводять профілактику стоматологічних захворювань. Кафедри стоматологічного факультету активно співпрацюють з обласним геріатричним пансіонатом, що у селі Петриків. Наші студенти під керівництвом викладачів профільних кафедр надають весь спектр стоматологічної допомоги військовослужбовцям 44-ої окремої артилерійської бригади, яка дислокується в Тернополі.

– Що є для вас предметом особливої гордості? Яким бачите майбутнє факультету?

– Стоматологічна спільнота України цьогоріч відзначає свій столітній ювілей. Мені надзвичайно приємно, що наш колектив – професорсько-викладацький склад, студентське товариство нині в цьому сузір’ї видатних особистостей, вчених, практичних лікарів української стоматологічної школи. До цієї знаменної дати Асоціація стоматологів України під керівництвом Ірини Петрівни Мазур підготувала ювілейне видання – історичні нариси «Українська наукова стоматологічна школа». Тішить, що золотими літерами там вписана славна історія та сьогодення стоматологічного факультету Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. Це гарний знак і добрий стимул впроваджувати нові проєкти, імплементувати сучасні досягнення стоматоло-гічної науки в практику, а ювілей стане для нас своєрідним стартом для нових досягнень та успіхів. Для мене ж найбільша радість – й надалі працювати для того, щоб наша країна збагачувалася освіченими, високопрофесійними, відданими пацієнту лікарями-стоматологами.

Лариса ЛУКАЩУК,

Микола ВАСИЛЕЧКО (фото)

Джерело: Медична академія