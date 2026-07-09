До Дня міста тернополян закликають стати донорами крові

У Тернополі до Дня міста стартує соціальна акція «Тернопіль — місто донорів», яку Тернопільський обласний центр служби крові організовує спільно з Тернопільською міською радою.

Акція триватиме з 13 липня до 14 серпня. Упродовж цього часу жителів громади закликають долучитися до донорства та допомогти тим, хто щодня потребує компонентів крові.

У центрі служби крові наголошують: потреба в донорах залишається стабільно високою, адже кров необхідна пораненим військовим, пацієнтам після складних операцій, людям із тяжкими захворюваннями.

«Ми запрошуємо всіх, хто не має протипоказань, долучитися до акції та зробити свій внесок у порятунок інших. Нехай до Дня міста Тернопіль стане містом донорів за кількістю людей, які готові допомагати», — зазначають у Тернопільському обласному центрі служби крові.

Медики нагадують, що одна донація крові може допомогти врятувати до трьох людей.

Здати кров можна у Тернопільському обласному центрі служби крові за адресою: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8. Донорів приймають у будні з 08:00 до 13:00.