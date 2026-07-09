Отримував метадон у Тернополі та Києві одночасно: судитимуть тернополянина за шахрайство

У Тернополі судитимуть місцевого жителя, якого обвинувачують у незаконному отриманні нарковмісних лікарських засобів шляхом шахрайства. За версією слідства, чоловік одночасно проходив замісну підтримувальну терапію у медичних закладах Тернополя та Києва, приховавши цей факт від лікарів.

За даними Тернопільської обласної прокуратури, обвинувачений ще з 1996 року перебував на лікуванні у Тернопільському обласному медичному центрі соціально небезпечних захворювань, де офіційно отримував препарат із вмістом метадону для щоденного прийому.

У лютому 2023 року він звернувся до приватного медичного центру в Києві для проходження аналогічної терапії. Під час оформлення документів чоловік письмово підтвердив, що не бере участі в інших програмах замісної підтримувальної терапії та не отримує рецептів на наркотичні засоби, хоча фактично вже лікувався у Тернополі.

Таким чином, за інформацією слідства, протягом кількох місяців 2023 року він одночасно отримував рецепти на препарати з метадоном у двох містах, заволодівши більшою кількістю наркотичного засобу, ніж було необхідно для лікування.

До суду скеровано обвинувальний акт за ч. 1 та ч. 2 ст. 308 Кримінального кодексу України — заволодіння наркотичним засобом шляхом шахрайства, вчинене повторно.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП у Тернопільській області.

Крім цього, прокурори повідомили, що до суду вже скерували ще п’ять обвинувальних актів за аналогічними фактами шахрайського отримання наркотичних засобів особами, які перебували на замісній підтримувальній терапії.