На Тернопільщині бізнесу вже відшкодовано державою 888 млн грн ПДВ

Упродовж 6 місяців цього року 168 суб’єктів господарювання Тернопільської області заявили до бюджетного відшкодування податок на додану вартість на загальну суму 935 млн гривень.

Станом на 1 липня, з урахуванням перехідних залишків попередніх періодів, із Державного бюджету вже відшкодовано 164 платникам області 888 млн гривень ПДВ.

Водночас важливою складовою процесу бюджетного відшкодування залишається контроль за правомірністю заявлених сум. За результатами проведених упродовж 2026 року перевірок податковими органами області упереджено неправомірне бюджетне відшкодування ПДВ на суму 1,8 млн гривень.

Станом на початок липня загальний залишок заявлених, але ще не відшкодованих сум ПДВ становить 197 млн гривень. Із них:

– 181 млн гривень перебуває на стадії перевірок та проходить процедуру бюджетного відшкодування відповідно до вимог Податкового кодексу України;

– 16 млн гривень знаходяться на стадії адміністративного та судового оскарження.

Бюджетне відшкодування ПДВ здійснюється у визначеному законодавством порядку. Податкова служба забезпечує як своєчасне опрацювання заяв платників, так і належний контроль за законністю заявлених до відшкодування сум, що сприяє прозорості механізму відшкодування та захисту бюджетних коштів.