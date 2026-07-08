Центр Тернополя без газу через аварійні роботи
У вівторок, 8 липня, у частині Тернополя тимчасово припинили газопостачання через проведення аварійних робіт.
Як повідомили у “Тернопільміськгаз”, відключення триватиме з 10:00 до 16:00.
Без газопостачання тимчасово залишаться мешканці будинків за адресами:
- вул. Руська Барвінських, 6;
- вул. Торговиця, 3.
Після завершення аварійно-відновлювальних робіт подачу газу буде відновлено.
У “Тернопільміськгазі” просять споживачів врахувати тимчасові незручності та дотримуватися правил безпеки під час відновлення газопостачання.