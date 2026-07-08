11:36 | 8.07.2026
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Новини Тернополя 

Центр Тернополя без газу через аварійні роботи

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У вівторок, 8 липня, у частині Тернополя тимчасово припинили газопостачання через проведення аварійних робіт.

Як повідомили у “Тернопільміськгаз”, відключення триватиме з 10:00 до 16:00.

Без газопостачання тимчасово залишаться мешканці будинків за адресами:

  • вул. Руська Барвінських, 6;
  • вул. Торговиця, 3.

Після завершення аварійно-відновлювальних робіт подачу газу буде відновлено.

У “Тернопільміськгазі” просять споживачів врахувати тимчасові незручності та дотримуватися правил безпеки під час відновлення газопостачання.

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