Центр Тернополя без газу через аварійні роботи

У вівторок, 8 липня, у частині Тернополя тимчасово припинили газопостачання через проведення аварійних робіт.

Як повідомили у “Тернопільміськгаз”, відключення триватиме з 10:00 до 16:00.

Без газопостачання тимчасово залишаться мешканці будинків за адресами:

вул. Руська Барвінських, 6;

вул. Торговиця, 3.

Після завершення аварійно-відновлювальних робіт подачу газу буде відновлено.

У “Тернопільміськгазі” просять споживачів врахувати тимчасові незручності та дотримуватися правил безпеки під час відновлення газопостачання.