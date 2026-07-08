Апеляція не допомогла: Михайло Головко отримав 9 років тюрми

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 8 липня 2026 року завершила розгляд апеляційної скарги сторони захисту на вирок щодо колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

Суд апеляційної інстанції частково задовольнив апеляційну скаргу захисника, однак основне покарання залишив без змін. Відтак вирок Вищого антикорупційного суду від 18 червня 2025 року, яким Головка засуджено до 9 років позбавлення волі, фактично набув законної сили.

Нагадаємо, суд першої інстанції визнав колишнього посадовця винуватим у проханні та одержанні неправомірної вигоди у розмірі 612 тисяч гривень (ч. 4 ст. 368 КК України), а також у незаконному зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). За це йому було призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади строком на три роки та конфіскації всього належного йому майна.

За результатами апеляційного розгляду колегія суддів виключила з формулювання обвинувачення посилання на незаконне зберігання частини бойових припасів. В іншій частині вирок залишено без змін.

Після оголошення рішення Михайла Головка взяли під варту безпосередньо в залі судового засідання.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набрало законної сили з моменту проголошення. Водночас воно може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Що відомо про справу

За матеріалами слідства, у 2023 році Михайло Головко висловив прохання та отримав неправомірну вигоду в сумі 612 тисяч гривень. У червні 2023 року його затримали детективи НАБУ, а в січні 2024 року повідомили також про підозру у незаконному зберіганні боєприпасів. Після завершення досудового розслідування справу передали до Вищого антикорупційного суду, який 18 червня 2025 року виніс обвинувальний вирок.

Справа № 991/1583/24.