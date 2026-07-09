«Невже місце науки для дітей – біля цвинтаря?»: у Тернополі батьки виступили проти перенесення МАН і Центру технічної творчості

У Тернополі триває обговорення реорганізації Обласної малої академії наук та Обласного центру науково-технічної творчості школярів. Частина батьків і педагогів висловлює занепокоєння через намір перевести заклади з центру міста на вул. Микулинецьку, 21.

Свою позицію озвучила тернополянка Олена Гарбузинська, яка заявила про неприпустимість, на її думку, такого рішення.

«Комусь потрібна будівля МАН і Центру техтворчості школярів у центрі Тернополя біля Єпархії УГКЦ і Лялькового театру на вул. Січових Стрільців, 13. Це дискримінація базової науково-технічної освіти дітей – майбутнього обороноздатності і добробуту України. Я як мама, тернополянка і громадянка проти», – наголосила вона.

За словами Олени Гарбузинської, перенесення закладів на вул. Микулинецьку створить додаткові труднощі для дітей, викладачів та науковців.

«Тернопільська обласна державна адміністрація і Тернопільська обласна рада хочуть перенести Центр науково-технічної творчості школярів з вул. Січових Стрільців, 13 на 1,5 кілометра до Микулинецького цвинтаря з небезпечним пішохідним переходом через трасу і поганим транспортним сполученням. А ще додайте тривоги і загрози обстрілів», – зазначила тернополянка.

Вона також вважає, що зміна розташування може негативно вплинути на доступність позашкільної освіти для дітей молодшого віку.

«Це дискримінація дітей, у тому числі учнів 1–4 класів, викладачів Центру техтворчості, які вже не зможуть ходити по школах і вести там гуртки, та професорів і доцентів вишів, які не зможуть приїжджати в Малу академію наук консультувати учнів», – переконана Олена Гарбузинська.

Вона також оприлюднила дані щодо кількості вихованців закладів. За її словами, в Обласній малій академії наук навчаються 1413 учнів із громад області, з яких 451 – жителі Тернополя. В Обласному центрі науково-технічної творчості школярів займаються 450 дітей, серед яких 345 тернополян.

У зв’язку з цим батьки та педагоги ставлять питання, чи не ускладнить нове розташування доступ дітей до занять, проведення гуртків та співпрацю з викладачами закладів вищої освіти.

Окрему увагу громадськості привернув факт появи на будівлі за адресою вул. Січових Стрільців, 13 таблички ліцею «Знамення». Саме це, на думку учасників обговорення, викликає додаткові запитання щодо причин і доцільності перенесення науково-освітніх закладів.

У дописі також зазначається, що ліцей «Знамення», на думку частини громади, міг би використовувати інші приміщення, зокрема будівлю монастиря на вул. Князя Острозького або Будинок Єпископа на вул. Січових Стрільців.

На переконання авторки звернення, в умовах війни Україна потребує більшої кількості інженерів, конструкторів, програмістів та винахідників, тому науково-технічна освіта має залишатися серед пріоритетів держави та громади.

Наразі офіційної детальної позиції Тернопільської обласної ради та Тернопільської обласної військової адміністрації щодо озвучених зауважень не оприлюднено. Громадськість очікує роз’яснень щодо причин реорганізації та майбутнього функціонування закладів позашкільної освіти.