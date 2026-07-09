Водіїв просять не їхати через Мельницю-Подільську: триває ремонт траси

У Мельнице-Подільській громаді розпочалися роботи з експлуатаційного утримання та поточного ремонту автомобільної дороги державного значення Т-20-02 Тернопіль – Скалат – Жванець.

Про це повідомили у Мельнице-Подільській селищній раді. На проведення робіт із місцевого бюджету передбачено співфінансування в розмірі 9 мільйонів гривень.

Наразі в межах селища Мельниця-Подільська тривають роботи із заміни дорожніх бордюрів. У зв’язку з цим водіїв просять максимально обмежити рух через населений пункт та враховувати тимчасові зміни в організації дорожнього руху.

На період проведення ремонтних робіт проїзд транспорту організовано об’їзною дорогою через вулицю Поповича поблизу колишньої ферми.

У селищній раді закликають водіїв бути уважними, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.