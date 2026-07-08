На позиції українських артилеристів оселився лелека: птах став другом військових

На фронті, де щодня лунають вибухи та тривають бойові завдання, знаходиться місце і для теплих історій. До одного з підрозділів 50-ї окремої артилерійської бригади прилетів лелека, який швидко став улюбленцем військових.

Про незвичного гостя розповів військовослужбовець Юрій Кульпа.

За його словами, птах зовсім не боявся людей. Він спокійно підійшов до захисників і відтоді почав регулярно навідуватися до підрозділу.

Військові вже добре знають звички свого крилатого друга та щоразу зустрічають його з гостинцями. Лелеку пригощають рибою, м’ясом та іншою їжею, яка підходить для його раціону.

«Його приліт завжди викликає усмішки і нагадує, що навіть серед війни залишається місце для добра», — зазначає Юрій Кульпа.

Для бійців лелека став особливим символом. Його поява допомагає хоча б на мить відволіктися від війни та нагадує про мирне життя, до якого мріють повернутися всі українці.

У 50-й окремій артилерійській бригаді кажуть, що ця історія ще раз доводить: навіть у найскладніші часи життя продовжується, а добро знаходить шлях до людей.

Захисники переконані, що настане день, коли над Україною літатимуть лише лелеки, а не ворожі ракети чи безпілотники.