Попри воєнний стан: на Тернопільщині дозволили полювання на диких кабанів і хижаків

На Тернопільщині зробили черговий крок до відновлення ефективного управління мисливським господарством в умовах воєнного стану. Тернопільська обласна військова адміністрація повідомила Всеукраїнську раду Українського товариства мисливців і рибалок про рішення щодо проведення заходів у мисливському сезоні 2026–2027 років.

Попри те, що загальна заборона на відкриття сезону полювання під час воєнного стану залишається чинною, рішенням Ради оборони Тернопільської області передбачено проведення регулювання чисельності окремих видів диких тварин.

Зокрема, дозволено здійснювати регулювання чисельності хижих тварин та дикого кабана відповідно до затверджених лімітів.

Крім того, в області завершується погодження спеціального порядку контрольованого регулювання чисельності хижих і копитних тварин. Документ має визначити механізм проведення таких заходів, а також умови їх реалізації.

В Українському товаристві мисливців і рибалок наголошують, що це рішення має важливе значення для підтримання природного балансу та епізоотичної безпеки регіону.

Фахівці зазначають, що контроль чисельності диких тварин необхідний для профілактики поширення сказу, африканської чуми свиней та інших небезпечних захворювань, а також для зменшення випадків конфліктів між дикими тваринами та людьми.

В УТМР також підкреслюють, що через тривалу відсутність повноцінного ведення мисливського господарства та заборону полювання чисельність окремих видів тварин потребує науково обґрунтованого регулювання.

Мисливці вважають позитивним той факт, що така позиція знаходить підтримку на рівні обласних військових адміністрацій. У товаристві висловили сподівання, що досвід Тернопільської області разом із практикою Закарпатської, Черкаської та Миколаївської областей стане прикладом для інших регіонів України.

На думку представників УТМР, відповідальне управління популяціями мисливських тварин є важливою складовою збереження біорізноманіття, захисту лісового та сільського господарства, а також забезпечення ветеринарної та епізоотичної безпеки держави.