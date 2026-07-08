Світло, що не згасне: на Тернопільщині посмертно нагородили 46 Героїв

Кожен Герой, який повертається «на щиті», залишає невимовний біль, але стає наріжним каменем нашої свободи. Вони віддали найдорожче, аби над Україною майорів синьо-жовтий стяг, а наші діти мали майбутнє у вільній державі.

Відбулася зворушлива та скорботна зустріч із родинами полеглих воїнів. За дорученням Президента України та військового керівництва держави начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух вручив державні нагороди.

Загалом посмертно було відзначено 46 військовослужбовців, які до останнього подиху мужньо боронили Україну.

Захід розпочався зі спільної молитви всечесних отців за спокій душ полеглих воїнів, виконання Державного Гімну України та загальнонаціональної хвилини мовчання.

Під час звернення до родин полеглих захисників Тарас Пастух висловив щирі співчуття та слова вдячності за подвиг їхніх рідних.

«Ми зібралися тут з приводу події, яка крає серце. Сьогодні державні нагороди отримують захисники, які мали б бути тут, поруч із нами, тішитися своїми дітьми і просто жити. Ми добре розуміємо: жоден орден чи медаль не поверне рідну людину і не загоїть цього болю.

Наш обов’язок як держави — зберегти історію кожного воїна. Щоб за 10, 20 чи 50 років нові покоління пам’ятали, якою ціною нам далася Незалежність. Наші захисники пішли не на чужу землю — вони захищали свій дім. Ця пам’ять повинна жити не лише у ваших домівках, а й у серці всієї України. Слава Україні!», — зазначив Тарас Пастух.

Відповідно до Указів Президента України, наказів Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ військовослужбовців Тернопільщини (посмертно) було удостоєно високих державних та відомчих нагород:

орденами «За мужність» ІІІ ступеня;

медаллями «За військову службу Україні»;

медаллю «Захиснику Вітчизни»;

відзнаками Президента України «За оборону України»;

відзнакою Міністра оборони України «Лицарський хрест»;

почесними нагрудними знаками Головнокомандувача ЗСУ «Комбатантський хрест»;

почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Хрест Доблесті».

Нагороди замість полеглих Героїв отримали їхні матері, дружини, діти та інші рідні. Для кожної родини ці відзнаки стали символом мужності, честі та безмежної любові до України.

Жодна відзнака не здатна втамувати біль втрати. Та вона є свідченням вдячності українського народу своїм Героям. Вічна пам’ять і слава Захисникам та Захисницям України!