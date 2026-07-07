На Тернопільщині викрили схему заниження вартості китайських тракторів на понад 143 млн грн

Працівники Тернопільської митниці виявили порушення під час імпорту тракторів з Китайської Народної Республіки. За результатами перевірок складено 12 протоколів про порушення митних правил, а загальна вартість товарів, що стали предметом правопорушень, становить понад 143,2 млн гривень.

Як повідомили у Тернопільській митниці, йдеться про подання документів із неправдивими відомостями щодо митної вартості імпортованої техніки. Порушення кваліфіковано за частиною першою статті 483 Митного кодексу України — переміщення товарів через митний кордон із приховуванням від митного контролю шляхом подання документів, які містять неправдиві дані.

Встановлено, що упродовж 2024–2025 років Тернопільська митниця здійснювала оформлення тракторів, продавцями та відправниками яких були компанії з Китаю.

Для перевірки законності зовнішньоекономічних операцій фахівці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил через Департамент міжнародної взаємодії Держмитслужби направили запити до митних органів Китайської Народної Республіки.

У відповідь українська сторона отримала експортні декларації та офіційну інформацію від митних органів КНР. Порівняльний аналіз документів показав суттєві розбіжності між вартістю тракторів, зазначеною в інвойсах, поданих для митного оформлення в Україні, та даними, вказаними в експортних деклараціях країни відправлення.

За даними митниці, загальна різниця у вартості товарів перевищила 941 тисячу доларів США.

Наразі триває провадження у справах про порушення митних правил. Також інформацію про виявлені факти, які можуть містити ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 201-3 Кримінального кодексу України, передано правоохоронним органам.