На Тернопільщині зник 76-річний Володимир Рута

УВАГА Чортківськім РУП ГУНП в Тернопільській області розшукується безвісті зниклий гр. Рута Володимир Іванович, 1950 року народження, уродженець та житель м. Копичинці Чортківського району,Тернопільської області, який 24.06.2026 року близько 17:00 год. самостійно залишив місце свого проживання та поданий час не повернувся, місце знаходження останнього не відоме.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 75-80

років, зріст близько 170-175 см., середньої тіло будови, волосся коротке із сивиною, має значні лобні залисини, очі сіро-блакитного кольору, пересувається за допомогою двох милиць. Був одягнений у старий спортивний костюм темно-синього кольору та гумові тапки.

Якщо Вам відомо про можливе місце знаходження Рути В.І. або Ви бачили його, просимо негайно повідомити у Чортківське РУП ГУНП в Тернопільській області за телефоном: 38098-74-37-178, 38097-176-96-16 або 102.