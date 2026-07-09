15:25 | 9.07.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині розшукують безвісти зниклого Володимира Руту

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Працівники поліції розшукують безвісти зниклого Руту Володимира Івановича, 1950 року народження, жителя міста Копичинці Чортківського району.
🔹 24 червня 2026 року близько 17:00 чоловік самостійно залишив місце проживання та до цього часу не повернувся. Його місцеперебування залишається невідомим.
Прикмети:
▪️ на вигляд 75–80 років;
▪️ зріст близько 170–175 см;
▪️ середньої тілобудови;
▪️ коротке сиве волосся, значні лобні залисини;
▪️ очі сіро-блакитного кольору;
▪️ пересувається за допомогою двох милиць.
Був одягнений:
🔹 старий спортивний костюм темно-синього кольору;
🔹 гумові тапки.
📞 Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування Володимира Рути або ви бачили його після зникнення, просимо негайно повідомити до Чортківського районного управління поліції за телефонами:
📲 098 743 71 78
📲 097 176 96 16
☎️ 102
🙏 Просимо максимально поширити цю інформацію. Кожен репост може допомогти якнайшвидше знайти людину

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *