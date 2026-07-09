На Тернопільщині розшукують безвісти зниклого Володимира Руту
Працівники поліції розшукують безвісти зниклого Руту Володимира Івановича, 1950 року народження, жителя міста Копичинці Чортківського району.
24 червня 2026 року близько 17:00 чоловік самостійно залишив місце проживання та до цього часу не повернувся. Його місцеперебування залишається невідомим.
Прикмети:
на вигляд 75–80 років;
зріст близько 170–175 см;
середньої тілобудови;
коротке сиве волосся, значні лобні залисини;
очі сіро-блакитного кольору;
пересувається за допомогою двох милиць.
Був одягнений:
старий спортивний костюм темно-синього кольору;
гумові тапки.
Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування Володимира Рути або ви бачили його після зникнення, просимо негайно повідомити до Чортківського районного управління поліції за телефонами:
098 743 71 78
097 176 96 16
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