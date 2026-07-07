Під час виконання бойового завдання загинув захисник Олександр Мулик з Тернопільщини

Знову сумна звістка для Заліщицької громади, повідомляють у міській раді.

Під час виконання бойового завдання 5 липня 2026 року в районі населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області загинув сержант Олександр Іванович Мулик, 22 травня 1983 року народження, житель села Новосілка.



Олександр мужньо виконував свій військовий обов’язок, до останнього залишаючись вірним присязі, Україні та своєму народові. Його життя стало ще однією дорогою ціною, яку наш народ платить за свободу, незалежність і мирне майбутнє.



Висловлюємо щирі співчуття матері, рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав і любив Олександра. Розділяємо ваш невимовний біль і схиляємо голови у скорботі.



Вічна пам’ять і слава Герою України.

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