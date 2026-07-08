Піротехніки ДСНС Тернопільщини продовжують розміновувати деокуповані території Харківщини

Поля, лісосмуги, дороги, околиці населених пунктів — там, де після бойових дій залишилися смертельно небезпечні предмети, щодня працюють піротехніки ДСНС.

Поля, лісосмуги, дороги, околиці населених пунктів — там, де після бойових дій залишилися смертельно небезпечні предмети, щодня працюють піротехніки ДСНС.

Фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області продовжують виконувати завдання з гуманітарного розмінування на деокупованих територіях Харківської області.

Вони виявляють і знешкоджують міни, артилерійські снаряди, касетні боєприпаси, гранати та інші вибухонебезпечні предмети, які становлять загрозу для мирного населення.

З початку 2026 року на Харківщині піротехніки ДСНС Тернопільщини:

• здійснили понад 226 залучень до робіт, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами;

• обстежили близько 38 га території;

• виявили та знешкодили 433 вибухонебезпечні предмети;

• перевірили понад 280 га потенційно небезпечної місцевості.

Роботи тривають.

За кожною цифрою — складна, кропітка й небезпечна робота. Крок за кроком піротехніки повертають безпеку українській землі, щоб люди могли жити, працювати, обробляти поля та відновлювати свої громади без страху перед прихованою небезпекою.

ДСНС нагадує: якщо ви виявили підозрілий предмет — не наближайтеся, не торкайтеся та не намагайтеся його перемістити.

Відійдіть на безпечну відстань, попередьте людей поруч і негайно телефонуйте 101 або 102.