У будинку жителя Тернопільщини знайшли 53 кг вибухівки та понад 2100 патронів
Жителя одного з міст Тернопільської області судитимуть за незаконне придбання та зберігання зброї, боєприпасів і вибухових речовин. Обвинувальний акт уже скерували до суду прокурори Тернопільської обласної прокуратури.
Чоловікові інкримінують незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).
Як встановило слідство, обвинувачений свідомо придбав та зберігав удома небезпечний арсенал, усвідомлюючи можливі наслідки своїх дій.
Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили:
- 53 кілограми вибухових речовин, готових до використання;
- 2 запали УЗРГМ;
- шумовий пістолет «BLOW TR 92» калібру 9 мм;
- понад 2100 бойових патронів різних калібрів;
- 37 снарядів ВОГ-25ПМ;
- 2 корпуси гранат РКГ-3ЕМ.
Наразі чоловік постане перед судом.
Санкція статті, за якою його обвинувачують, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.