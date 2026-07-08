У будинку жителя Тернопільщини знайшли 53 кг вибухівки та понад 2100 патронів

Жителя одного з міст Тернопільської області судитимуть за незаконне придбання та зберігання зброї, боєприпасів і вибухових речовин. Обвинувальний акт уже скерували до суду прокурори Тернопільської обласної прокуратури.

Чоловікові інкримінують незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Як встановило слідство, обвинувачений свідомо придбав та зберігав удома небезпечний арсенал, усвідомлюючи можливі наслідки своїх дій.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

53 кілограми вибухових речовин, готових до використання;

2 запали УЗРГМ;

шумовий пістолет «BLOW TR 92» калібру 9 мм;

понад 2100 бойових патронів різних калібрів;

37 снарядів ВОГ-25ПМ;

2 корпуси гранат РКГ-3ЕМ.

Наразі чоловік постане перед судом.

Санкція статті, за якою його обвинувачують, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.