13:09 | 8.07.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У будинку жителя Тернопільщини знайшли 53 кг вибухівки та понад 2100 патронів

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Жителя одного з міст Тернопільської області судитимуть за незаконне придбання та зберігання зброї, боєприпасів і вибухових речовин. Обвинувальний акт уже скерували до суду прокурори Тернопільської обласної прокуратури.

Чоловікові інкримінують незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Як встановило слідство, обвинувачений свідомо придбав та зберігав удома небезпечний арсенал, усвідомлюючи можливі наслідки своїх дій.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

  • 53 кілограми вибухових речовин, готових до використання;
  • 2 запали УЗРГМ;
  • шумовий пістолет «BLOW TR 92» калібру 9 мм;
  • понад 2100 бойових патронів різних калібрів;
  • 37 снарядів ВОГ-25ПМ;
  • 2 корпуси гранат РКГ-3ЕМ.

Наразі чоловік постане перед судом.

Санкція статті, за якою його обвинувачують, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *