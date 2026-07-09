Його бойовий шлях проліг через найгарячіші напрямки фронт. На Тернопільщині вбили захисника Святослава Сапігу

🕯️ З глибоким сумом збаразький міський голова Роман Полікровський повідомляє про трагічну смерть захисника України, сержанта Сапіги Святослава Ярославовича.

🇺🇦 Свій військовий шлях Святослав розпочав ще з початку проведення антитерористичної операції, проходячи службу у складі 14-ї окремої механізованої бригади (військова частина В0259). Коли у 2022 році російський агресор розпочав повномасштабне вторгнення, він без вагань добровільно знову став до лав Збройних Сил України. Відмовившись від служби в ремонтному підрозділі, обрав бойовий шлях і приєднався до військової частини А3215 — 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

🎖️ Його бойовий шлях проліг через найгарячіші напрямки фронту — Київщину, Житомирщину, Донеччину, Запоріжжя та Курщину. Святослав неодноразово виконував найскладніші бойові завдання, проявляючи мужність, професіоналізм і відданість військовій присязі. За свою службу був відзначений державними та військовими нагородами як у період АТО, так і під час повномасштабної війни. Серед них — відзнака Президента України «За оборону України», Хрест ракетних військ і артилерії Міністерства оборони України, дві відзнаки начальника Генерального штабу Збройних Сил України «За взірцевість у військовій службі», а також Почесна відзнака командира 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

🩹 У січні цього року Святослав отримав поранення. Після лікування та реабілітації він повернувся до служби й обіймав посаду сержанта із матеріального забезпечення реактивної артилерійської батареї військової частини А3215, залишаючись поруч із побратимами та продовжуючи служити Україні.

👨‍👩‍👧‍👦 Та найбільшою його гордістю була родина. Люблячий чоловік, турботливий батько двох дітей, зразковий сім’янин — саме таким його пам’ятатимуть рідні, друзі, побратими та всі, хто мав честь знати Святослава.

⚖️ На жаль, життя воїна обірвалося за трагічних обставин. Святослава було знайдено мертвим. За попередньою інформацією, однією з версій, яку розглядають правоохоронні органи, є можливе умисне вбивство. Наразі триває досудове розслідування, яке має встановити всі обставини його загибелі.

📩 Якщо комусь відома будь-яка інформація, що може допомогти встановити істину, просимо повідомити про це правоохоронним органам або написати в особисті повідомлення. Кожна деталь може мати важливе значення.

🙏 Святослав Сапіга до останнього залишався вірним військовій присязі, своїй родині та Україні.

🕊️ Щирі співчуття дружині, дітям, батькам, рідним, побратимам і всім, хто знав та любив Святослава.

🇺🇦 Вічна пам’ять і слава Герою України!