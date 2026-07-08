У Тернополі змінюють правила шкільного харчування: без картки обід не видаватимуть

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 29 січня 2025 року №99 «Про затвердження порядку фіксації, обліку та звітності послуг з харчування у закладах освіти».

Зміни пов’язані з розширенням із нового 2026–2027 навчального року програми безкоштовного харчування для учнів усіх класів закладів загальної середньої освіти Тернополя.

Для забезпечення прозорого обліку наданих послуг та належного відшкодування їх вартості за кошти державного і міського бюджетів у закладах освіти продовжить діяти електронна система обліку харчування. Саме вона фіксуватиме факт отримання учнем безкоштовного обіду та буде підставою для компенсації вартості харчування постачальникам.

У зв’язку з цим батькам школярів необхідно завчасно оформити або продовжити термін дії спеціальної картки для харчування. Із вересня отримати безкоштовний обід без наявності дійсної картки буде неможливо. Про порядок виготовлення карток буде повідомлено на офіційному сайті міської ради додатково.

Електронна система не лише забезпечує точний облік використання бюджетних коштів, а й надає батькам додаткові можливості контролю. Зокрема, у мобільному додатку «е-Тернопіль» можна переглядати інформацію про те, чи отримала дитина безкоштовний обід у школі.