На Тернопільщині під час нерестової заборони виявили майже 140 порушень

На водоймах Тернопільської області завершився нерестовий період та закінчилася сезонна заборона на вилов річкових раків. Водночас екологи наголошують: контроль за дотриманням природоохоронного законодавства триватиме й надалі.

Як повідомили в Державній екологічній інспекції у Тернопільській області, протягом нерестового періоду державні інспектори спільно з громадськими інспекторами з охорони довкілля проводили посилені рейди на водоймах краю.

За результатами перевірок було виявлено 139 порушень природоохоронного законодавства.

Зокрема:

137 порушень стосувалися правил рибальства (ч. 3 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

стосувалися правил рибальства (ч. 3 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення); 2 порушення зафіксували щодо охорони та використання територій природно-заповідного фонду (ст. 91 КУпАП). Матеріали за цими фактами передали до суду.

Під час рейдів інспектори неодноразово виявляли та вилучали з водойм браконьєрські сітки, які становлять серйозну загрозу для водних біоресурсів.

Крім того, фахівців Держекоінспекції залучали правоохоронці для документування фактів незаконного вилову риби, огляду місць подій та розрахунку шкоди, завданої довкіллю.

Попри завершення нерестового періоду, екологи продовжуватимуть контрольні заходи на водоймах області, виявлятимуть порушників та притягуватимуть їх до відповідальності.

У Держекоінспекції нагадують, що відповідно до Правил любительського рибальства дозволяється ловити рибу вудками та спінінгами із загальною кількістю не більше семи гачків на одного рибалку.

Добова норма вилову становить:

до 3 кг риби та одну трофейну особину дозволеного розміру;

та одну трофейну особину дозволеного розміру; до 30 річкових раків на одну особу.

Водночас вилов видів, занесених до Червоної книги України, заборонений протягом усього року.

Екологи закликають жителів області дотримуватися природоохоронного законодавства, не використовувати заборонені знаряддя лову та відповідально ставитися до збереження водних біоресурсів.