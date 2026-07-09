Понад рік вважався зниклим безвісти: загиблим визнали поліцейського Олександра Смолярова з Тернополя

Суд офіційно визнав загиблим безвісти зниклого командира стрілецького батальйону поліції з Тернопільщини

Суд офіційно визнав загиблим командира взводу батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП у Тернопільській області, підполковника поліції Олександра Смолярова. Про це повідомив начальник ГУНП у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

43-річний офіцер зник безвісти 1 червня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Неліпівка. Після ворожого артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів зв’язок із ним було втрачено. Відтоді рідні, побратими та колеги сподівалися на його повернення.

8 липня 2026 року суд офіційно визнав Олександра Смолярова загиблим.

Понад 20 років він присвятив службі в поліції, пройшовши шлях від дільничного інспектора до командира взводу стрілецького батальйону. Значну частину професійної діяльності працював у карному розшуку, займався боротьбою зі злочинністю та незаконним обігом зброї й вибухівки. Із початком повномасштабної війни став до лав бойового підрозділу поліції.

За сумлінну службу офіцер був нагороджений медаллю «За службу Україні» та відзнакою «За оборону України». Його ім’я буде викарбуване на меморіалі «На щиті у вічність» біля Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

У загиблого Героя залишилися дружина, двоє синів, батьки та брат.

Вічна пам’ять і шана захиснику України. 🇺🇦