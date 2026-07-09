Поліція Тернопільщини закликає не перебувати на АЗС під час повітряної тривоги

Правоохоронці Тернопільщини нагадують жителям області про необхідність неухильно дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. За словами поліцейських, кожен сигнал тривоги свідчить про реальну загрозу ракетного чи дронового удару, тому люди повинні негайно прямувати до найближчого укриття.

Особливу увагу в поліції звертають на автозаправні станції. Там і надалі можна побачити відвідувачів, які під час тривоги залишаються на території АЗС, стоять у чергах, відпочивають або продовжують перебувати в торговельних залах.

Правоохоронці наголошують, що автозаправні станції належать до об’єктів підвищеної небезпеки. У разі ворожого влучання наслідки можуть становити серйозну загрозу як для працівників станції, так і для всіх людей, які перебувають поруч.

У зв’язку з цим поліція рекомендує власникам та адміністраціям АЗС на період повітряної тривоги тимчасово припиняти обслуговування клієнтів, зачиняти торговельні приміщення та закликати відвідувачів перейти до найближчих укриттів.

У поліції підкреслюють, що безпека людей має залишатися безумовним пріоритетом, а ігнорування сигналів повітряної тривоги може коштувати життя.