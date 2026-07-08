Писав про місця роботи ТЦК у Тернополі: чоловік отримав 5 років ув’язнення умовно

Мешканця Тернопільщини засудили за поширення інформації про переміщення військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалив суд.

Як повідомили у Рівненському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, чоловік був учасником Viber-групи «Антиполіцай» та упродовж 2024 року розміщував повідомлення про місця перебування і переміщення працівників ТЦК та СП.

За даними суду, обвинувачений опублікував щонайменше 12 таких повідомлень. Правоохоронці встановили, що ці дії сприяли уникненню мобілізаційних заходів окремими військовозобов’язаними та створювали перешкоди для роботи представників ТЦК.

Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності, пов’язаній із проведенням мобілізаційних заходів.

Йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив засудженого від відбування основного покарання з випробувальним строком тривалістю три роки.

Крім того, було конфісковано мобільний телефон, з якого надсилалися повідомлення до Viber-групи.

У ТЦК наголошують, що поширення інформації про місця роботи чи пересування військовослужбовців територіальних центрів комплектування може розцінюватися як перешкоджання виконанню мобілізаційних заходів і тягнути за собою кримінальну відповідальність.