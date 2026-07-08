У Тернополі до кінця серпня перекриють одну з вулиць мікрорайону «Новий світ»

З 9 липня по 31 серпня у Тернополі буде тимчасово перекрито рух транспорту на вулиці Івана Горбачевського. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Причиною обмеження руху стане проведення поточного ремонту дорожнього покриття. Як повідомили в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, дорога на цій вулиці тривалий час перебуває у незадовільному стані та потребує оновлення.

У межах ремонту планують демонтувати старе покриття та влаштувати нове з дорожньої плитки. Також підрядники оновлять бордюрний камінь і проведуть ремонт тротуару.

У міській раді зазначають, що необхідність ремонту цієї ділянки неодноразово порушували мешканці мікрорайону «Новий світ». Вулиця Івана Горбачевського є важливою транспортною артерією для жителів району, адже нею щодня користуються люди, які прямують на роботу, до школи та дитячого садка.

Крім того, раніше тернополяни зареєстрували електронну петицію щодо ремонту дороги на вулиці Академіка Горбачевського та заїзду до дитячого садка №25. Ініціатива набрала понад 300 голосів підтримки.

На час проведення ремонтних робіт на ділянці встановлять дорожні знаки відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху.

У міській раді просять водіїв і мешканців міста врахувати тимчасові незручності та заздалегідь планувати маршрути пересування.