Майже 2 мільйони гривень на відеоспостереження: у школі на Тернопільщині встановили 90 камер

У НВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів – ДНЗ села Великі Гаї» Великогаївської громади завершили встановлення сучасної системи відеоспостереження. На реалізацію проєкту з місцевого бюджету спрямували майже 2 мільйони гривень.

Про це повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.

За його словами, разом із представниками технічного нагляду та працівниками підрядної організації оглянули виконані роботи та обговорили функціонування нової системи.

У навчальному закладі встановили 90 камер відеоспостереження. Вони розміщені в коридорах, навчальних кабінетах, а також по зовнішньому периметру школи. Усі камери підключені до сервера, який здійснює запис та зберігання відеоданих.

Як зазначають у громаді, головна мета проєкту — підвищення рівня безпеки учнів і педагогів. Окрім цього, система відеоспостереження дасть змогу оперативніше реагувати на різні ситуації та ефективніше організовувати роботу закладу освіти.

У Великогаївській сільській раді повідомили, що робота над впровадженням систем відеоспостереження триватиме й надалі. Подібні проєкти планують реалізовувати й в інших навчальних закладах громади.