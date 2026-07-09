Майже у 11,5 раза перевищив норму: на Тернопільщині нетверезий водій виїхав на зустрічну та врізався в Volkswagen

П’яний водій із 2,29 проміле спричинив ДТП у Бучачі: двоє людей у лікарні

У Бучачі нетверезий водій автомобіля Mercedes-Benz ML 280 спричинив дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої травмувалися двоє людей.

Аварія сталася 8 липня близько 18:50 на вулиці Галицькій, неподалік одного із супермаркетів. За попередньою інформацією, 37-річний житель села Стінка Чортківського району, керуючи Mercedes-Benz ML 280, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf, за кермом якого перебував 60-річний житель Бучача.

Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій Volkswagen та його 63-річна пасажирка. Обох потерпілих госпіталізували до медичного закладу.

Під час перевірки водія Mercedes на стан сп’яніння алкотестер зафіксував 2,29 проміле алкоголю, що майже у 11,5 раза перевищує допустиму норму. Для проведення експертизи у чоловіка також відібрали зразки крові.

Правоохоронці затримали водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286¹ Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.