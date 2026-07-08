23 тисячі гривень у середньому, але не для всіх: статистика зарплат на Тернопільщині
Головне управління статистики у Тернопільській області оприлюднило дані щодо рівня заробітної плати та зайнятості в області.
У травні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників у Тернопільській області становила 23 305 грн, що на 3,6% більше, ніж у попередньому місяці, та становить 75,3% відповідного показника по Україні
(30 961 грн).
Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано у сфері фінансової та страхової діяльності — 39 718 грн.
Найнижчий рівень заробітної
плати — у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — 10 781 грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 червня 2026 року становила
24,7 млн грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах області у травні 2026 року склала 123 026 осіб, що на 0,2% менше відносно квітня.