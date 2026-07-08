Вкрав електровелосипед за 40 тисяч гривень: на Тернопільщині чоловіка затримали «на гарячому»

На Тернопільщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці електровелосипеда вартістю 40 тисяч гривень. Зловмисника викрили ще дорогою до місця злочину.

До поліції звернувся житель Чорткова із заявою про зникнення електричного велосипеда з території приватного господарства. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Під час виїзду поліцейські помітили чоловіка, який тягнув електровелосипед. Після перевірки з’ясувалося, що саме цей транспортний засіб був викрадений із подвір’я потерпілого.

Правоохоронці затримали 51-річного жителя Бучацької громади в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У ході слідства встановлено, що чоловік уночі проник на територію господарства через незачинені ворота та викрав електровелосипед. За словами потерпілого, завдані збитки становлять 40 тисяч гривень.

Наразі затриманому оголосили підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.