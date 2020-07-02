11:01 | 2.07.2020
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Новини Тернополя 

Домашні матчі ПФК “Львів” до кінця сезону пройдуть в Тернополі

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стадіон, Тернопіль, футбол

Футбольний клуб “Львів” до кінця сезону проводитиме домашні матчі Прем’єр-ліги України в Тернополі.

Як повідомляє Sportarena, відповідне рішення було прийнято через складну епідеміологічну ситуацію у Львові.

Останній матч елітного українського дивізіону Тернопіль приймав ще в 2001 році.

Очікувалося, що Тернопіль прийме фінал Кубка України, але вирішальний матч турніру в кінцевому підсумку перенесли до Харкова. Тернопільський фінал відклали до 2021 року.

Останнє львівське дербі між однойменним клубом і “Карпатами” (1:1) відбулося в Луцьку.

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