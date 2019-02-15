Електронні петиції у Тернополі це бутафорія?

У центрі Тернополя сучасні реформи ЖКГ у всій красі.

І позитивна відповідь на петицію є. І ще більш позитивне рішення виконкому є. А результату нуль.

Хронологія подій:

1. Зима 2017-2018рр. – міськрада робить розкопку для ремонту теплотраси біля будинків вул.Збаразька, 35, 37 (близько центру міста), після якої там як після війни. Болото розвозиться на частину міста.

2. Квітень 2018р. – разом з мешканцями реєструємо петицію і за кілька днів люди збирають понад 300 підписів.

3. Травень 2018р. – позитивна відповідь міськради на петицію (https://e-dem.in.ua/ternopil/Petition/View/894).

4. Серпень 2018р. – ще більш позитивне рішення виконкому міськради (https://rada.te.ua/…/rishennya-vikonavchogo-komi…/21609.html).

5. Кінець зими 2019р. – без коментарів (див.фото).

Отож, про бутафорність тернопільських петицій на даному прикладі, який, на жаль, не поодинокий:

Якщо не заглиблюватись у суть петицій, то статистично є успішна петиція, по якій і позитивна відповідь і навіть рішення! А реально – проблема не те що не вирішилась, а ще більше ускладнилась.

Зауважу, що це чи не єдина петиція, у якій люди погоджувались долучитись хоч і невеликими, але власними коштами. І це не нові будинки, а старі гуртожитки далеко не заможними людьми. А ще мешканці самоорганізувались у будинкові комітети та ОСББ і самі ж собі встановили одні з найвищих “квартплат” (близько 10грн./м2). Це не випадок “нам держава винна”.

Хочеться вірити, що це не свідомий саботаж та шкода людям з боку місцевої влади чи міського голови.

Іван Сороколіт