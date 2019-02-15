Двері Тернополя. Квіти в дереві

Розглядаючи давні двері міста, певне помітили, що флористичні орнаменти там трапляються найчастіше.

Часто важко зрозуміти, які були прототипи квітів, але, зрештою, це не так важливо. Важливо те, що ця деревна флора настільки детально пророблена, що є витвором мистецтва.

Серед моїх улюблених елементів зеленини ті, котрі нагадують дзвіночки, бо здаються мені особливо вишуканими й тендітними. Зрештою, квіти, котрі нагадують ромашки, нічим не гірші.

Тож, прогулюючись містом, будьте уважні — там чимало привабливого.

Анна Золотнюк.

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