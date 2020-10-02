12:12 | 2.10.2020
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Хлопчики vs дівчатка: кого за вересень в обласному перинатальному центрі народилося більше

Irena 0 Views Прокоментуй!

Народження дитини – це завжди свято не тільки для батьків, а й  радість для близьких. Щодня у всьому світі з’являються немовлята, які викликають посмішку на обличчі. Тернопільщина теж не стоїть на місці, а підтвердження цьому –  статистика, яку надало Пологове відділення перинатального центру “Мати і дитина”

Як відзначається, у комунальному заклад Тернопільської обласної ради Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» за минулий місяць народилися 206 немовлят. З них — 116 дівчаток та 90 хлопчиків. 

До слова, у серпні тут народилося менше діток — 195. Хлопчиків знову було менше — 95, а дівчаток — 100. 

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