Хлопчики vs дівчатка: кого за вересень в обласному перинатальному центрі народилося більше

Народження дитини – це завжди свято не тільки для батьків, а й радість для близьких. Щодня у всьому світі з’являються немовлята, які викликають посмішку на обличчі. Тернопільщина теж не стоїть на місці, а підтвердження цьому – статистика, яку надало Пологове відділення перинатального центру “Мати і дитина”.

Як відзначається, у комунальному заклад Тернопільської обласної ради Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» за минулий місяць народилися 206 немовлят. З них — 116 дівчаток та 90 хлопчиків.

До слова, у серпні тут народилося менше діток — 195. Хлопчиків знову було менше — 95, а дівчаток — 100.