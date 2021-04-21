Коронавірус? Не чули. Як вболівальники пробивалися на матч Агробізнес – Динамо (відео)

За 13 секторами стадіону були закріплені тільки одні пропускні ворота.

Сьогодні у Тернополі проходив півфінальний матч Кубка України, в якому “Агробізнес” з Волочиська грав з “Динамо”.

Міський стадіон імені Романа Шухевича, на якому проходив поєдинок, вміщує 15 150 осіб. А якщо враховувати карантинні обмеження, в зв’язку з якими арена повинна була бути заповнена на 25%, то мало бути лише 3 800 глядачів.

Втім, навіть таку кількість людей організатори не змогли організовано і головне безпечно запустити на стадіон. Про це повідомляє УА-Футбол.

Так як за 13 секторами були закріплені тільки одні пропускні ворот, перед входами було чимало людей, тому про карантинну безпеки не може бути й мови.

Нагадаємо, що саме на стадіоні Тернополя пройде і фінал Кубку України, який відбудеться 13 травня.