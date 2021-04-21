Матч Агробізнес – Динамо у Тернополі завершився скандалом та матюками

Матч між «Агpoбiзнecом» (Вoлoчиcьк) та «Динaмo» (Київ) на тернопільському стадіоні завершився розгромною перемогою столичних гостей. Та не обійшлося без казусів, які влаштували вболівальники, – повідомляє сайт Тернополяни.

Так, ультрас «Динамо» наприкінці гри підійшли до тренера збірної «Динамо» (Київ) Мірчу Луческу і показували йому середній палець. Йому також викрикували з трибун непристойні слова, зокрема «пі@ерас» тощо. На такі скандування він лише посміхався.

Фанати “Динамо” розпочали протистояння проти тренера Луческу після того, як він покинув “Шахтар” та очолив “Динамо” (Київ). На сьогоднішньому матчі наприкінці гри, ультраси чоловік 20-30 вирвалися на трибуни зі сторони тренера і почали викрикувати, що він пі@ерас та показувати йому середній палець. На такі дії ульрасів відреагували тернопільські вболівальники, зокрема родина Мариновських. Стався словесний конфлікт. Невдовзі на місце події на трибуни прибуло близько 100 правоохоронців в обмундируванні. Конфлікт тривав 5-10 хвилин.

Щодо самого матчу, то, як видно з рахунку 0:3 на користь «Динамо», дива не сталося. Завдяки голам Леднева, Бесєдіна і Буяльського «Динамо» розгромило «Агробізнес» і впевнено виходить у фінал Кубка, який відбудеться 13 травня. Другий фіналіст визначиться сьогодні в протистоянні «Олександрії» та «Зорі».