Коронавірус у дітей: лікарка назвала симптоми COVID-19

Для коронавірусу характерні не лише підвищена температура та кашель, а й шлунково-кишкові розлади. Про це розповіла медична директорка Чернігівської обласної дитячої лікарні Ольга Іванова, пише “Суспільне”.

«Симптоми початку гострого періоду ковіду дуже різноманітні. Це не тільки підвищення температури, не тільки респіраторні синдроми – задишка і все інше. Багато дітей, які надходять до інфекційного відділення як кишкові хворі, а потім при обстеженні з’ясовується, що це насправді був ковід», – розповіла Ольга Іванова.

Вона радить батькам, які помітили симптоми таких розладів у дітей, робити тести на коронавірус. Вчасне виявлення інфекції може попередити важкий постковідний синдром.

«Зараз є такий термін як «довготривалий ковід», або «постковідний синдром». Найбільш небезпечний – «мультисистемний запальний синдром», яким хворіють діти, і хворіють тоді, коли вірус вони вже не виділяють. Діти важкі, дуже висока лихоманка, у них уражуються фактично всі органи і системи – легенева, серцева система, нирки, центральна нервова система. Дуже тяжкі висипання. Щоб батьки не думали, що якщо це дитина, то вона тільки легко хворіє на ковід».