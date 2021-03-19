12:33 | 19.03.2021
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Тернопільщина 

Чи можна перетворити сміття на гроші з’ясовували на Тернопільщині

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У Байковецьку громаду завітали представники ТОВ «Німецько-українське підприємство «Браун Індастріал Технолоджі».

На зустрічі були присутні сільський голова Анатолій Кулик, перший заступник сільського голови Микола Дума, секретар сільської ради Юлія Турчманович  та начальники структурних підрозділів сільської ради і старости. Перший заступник директора підприємства В’ячеслав Авраменко, директор Тернопільської філії Микола Павліченко та заступник директора з проєктного розвитку Віктор Чикаловець презентували  план дій, згідно з яким громаді пропонується реалізовувати проєкт у напрямку переробки біовідходів на біопаливо. Окрім цього, в рамках заходу представили проєкти підприємства за кордоном, зокрема, у Німеччині. Також гості розповіли про особливості  співпраці із українськими громадами.

За словами представників “Браун Індастріал Технолоджі”, запропонована технологія дозволяє переробити всі відходи громади та є безпечною для довкілля. Для реалізації проєкту має бути створене спільне підприємство. Інвестор готовий профінансувати 70% його вартості, а 30% — має внести громада.  Представники  запевняють, що пропонований проєкт –  неодноразово апробований, вивірений за значно вищими, ніж в Україні нормами технічних, екологічних, енергетичних характеристик.

Слід відзначити, що німецькі партнери, розуміючи складну економічну ситуацію в Україні пропонують громаді вигідні умови.

 Резюмуючи зустріч, сільський голова Анатолій Кулик наголосив, що слід зважити усі «за» і «проти», щоб не прийняти поспішного рішення. Для цього необхідно  створити робочу групу, яка займеться вивченням питання можливої реалізації проєкту на території Байковецької громади.

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