Чи можна перетворити сміття на гроші з’ясовували на Тернопільщині

У Байковецьку громаду завітали представники ТОВ «Німецько-українське підприємство «Браун Індастріал Технолоджі».

На зустрічі були присутні сільський голова Анатолій Кулик, перший заступник сільського голови Микола Дума, секретар сільської ради Юлія Турчманович та начальники структурних підрозділів сільської ради і старости. Перший заступник директора підприємства В’ячеслав Авраменко, директор Тернопільської філії Микола Павліченко та заступник директора з проєктного розвитку Віктор Чикаловець презентували план дій, згідно з яким громаді пропонується реалізовувати проєкт у напрямку переробки біовідходів на біопаливо. Окрім цього, в рамках заходу представили проєкти підприємства за кордоном, зокрема, у Німеччині. Також гості розповіли про особливості співпраці із українськими громадами.

За словами представників “Браун Індастріал Технолоджі”, запропонована технологія дозволяє переробити всі відходи громади та є безпечною для довкілля. Для реалізації проєкту має бути створене спільне підприємство. Інвестор готовий профінансувати 70% його вартості, а 30% — має внести громада. Представники запевняють, що пропонований проєкт – неодноразово апробований, вивірений за значно вищими, ніж в Україні нормами технічних, екологічних, енергетичних характеристик.

Слід відзначити, що німецькі партнери, розуміючи складну економічну ситуацію в Україні пропонують громаді вигідні умови.

Резюмуючи зустріч, сільський голова Анатолій Кулик наголосив, що слід зважити усі «за» і «проти», щоб не прийняти поспішного рішення. Для цього необхідно створити робочу групу, яка займеться вивченням питання можливої реалізації проєкту на території Байковецької громади.