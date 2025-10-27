Креативні підприємці Тернопільщини можуть отримати гранти в рамках програми «Теплиця ідей»
Тернопільщина має унікальну можливість для підтримки креативних підприємців, які хочуть реалізувати свої бізнес-ідеї у сфері культурних та креативних індустрій. Стартував прийом заявок на гранти в рамках програми «Теплиця ідей», що реалізується Швейцарсько-українським проєктом UCORD за підтримки Міністерства економіки України.
Про програму «Теплиця ідей»
Програма «Теплиця ідей» орієнтована на підтримку креативних підприємців, які працюють у ранніх етапах розвитку бізнесу, а також на фізичних осіб, що мають інноваційні бізнес-ідеї і готові зареєструвати своє підприємство. Гранти можуть отримати мікропідприємства у сфері культури, мистецтва, дизайну та інших креативних індустрій.
Кого підтримує програма?
Грантову підтримку можуть отримати фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, що працюють у таких секторах:
-
Візуальне мистецтво: живопис, скульптура, фотографія.
-
Виконавське мистецтво: музика, танець, театр, перформанс.
-
Кіно та медіа: відеовиробництво, цифрові медіа, блоги.
-
Відеоігри та анімація.
-
Дизайн: графічний дизайн, дизайн інтер’єрів, одягу.
-
Традиційна культура та ремесла: гончарство, ткацтво, обробка дерева, ювелірні вироби.
-
Література та видавнича справа.
-
Архітектура та урбаністика.
-
Культурні та креативні простори: музеї, галереї, хаби.
-
Культурна освіта: неформальні освітні програми.
-
Культура і цифровізація: ініціативи з цифровізації культури та мистецтва.
-
Реклама та маркетинг.
Як отримати фінансування?
Програма «Теплиця ідей» надає гранти для підприємств на різних етапах розвитку:
-
Для підприємств, які працюють менше ніж рік, або для фізичних осіб, які готові зареєструвати свій бізнес, грант може становити від 200 000 до 250 000 грн.
-
Для підприємств, що працюють понад рік, розмір гранту варіюється від 300 000 до 500 000 грн.
Гранти покривають 80–90% витрат проєкту, а заявник має внести власний внесок не менше ніж 10–20%. Фінансування може покрити витрати на розробку продукту, брендинг, маркетинг, дослідження ринку, реєстрацію інтелектуальної власності, а також участь у ярмарках і інноваційних подіях.
Як подати заявку?
Заявки на участь у програмі можна подавати до 16 листопада 2025 року через портал «Зроблено в Україні». Для цього необхідно заповнити форму заявки українською мовою.
Після подачі заявки, експертна комісія буде оцінювати подані матеріали протягом грудня 2025 року, а оголошення переможців відбудеться у січні 2026 року.
Консультації та додаткова інформація
Інформацію про програму можна дізнатися на сайті проєкту UCORD та в посібнику для заявників. Також буде проведена онлайн-сесія 29 жовтня 2025 року о 16:00 на YouTube-каналі UCORD, де можна отримати консультації щодо участі у конкурсі.
Не пропустіть можливість підтримати свою креативну ідею!