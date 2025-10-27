Креативні підприємці Тернопільщини можуть отримати гранти в рамках програми «Теплиця ідей»

Тернопільщина має унікальну можливість для підтримки креативних підприємців, які хочуть реалізувати свої бізнес-ідеї у сфері культурних та креативних індустрій. Стартував прийом заявок на гранти в рамках програми «Теплиця ідей», що реалізується Швейцарсько-українським проєктом UCORD за підтримки Міністерства економіки України.

Про програму «Теплиця ідей»

Програма «Теплиця ідей» орієнтована на підтримку креативних підприємців, які працюють у ранніх етапах розвитку бізнесу, а також на фізичних осіб, що мають інноваційні бізнес-ідеї і готові зареєструвати своє підприємство. Гранти можуть отримати мікропідприємства у сфері культури, мистецтва, дизайну та інших креативних індустрій.

Кого підтримує програма?

Грантову підтримку можуть отримати фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, що працюють у таких секторах:

Візуальне мистецтво : живопис, скульптура, фотографія.

Виконавське мистецтво : музика, танець, театр, перформанс.

Кіно та медіа : відеовиробництво, цифрові медіа, блоги.

Відеоігри та анімація .

Дизайн : графічний дизайн, дизайн інтер’єрів, одягу.

Традиційна культура та ремесла : гончарство, ткацтво, обробка дерева, ювелірні вироби.

Література та видавнича справа .

Архітектура та урбаністика .

Культурні та креативні простори : музеї, галереї, хаби.

Культурна освіта : неформальні освітні програми.

Культура і цифровізація : ініціативи з цифровізації культури та мистецтва.

Реклама та маркетинг.

Як отримати фінансування?

Програма «Теплиця ідей» надає гранти для підприємств на різних етапах розвитку:

Для підприємств, які працюють менше ніж рік, або для фізичних осіб, які готові зареєструвати свій бізнес, грант може становити від 200 000 до 250 000 грн.

Для підприємств, що працюють понад рік, розмір гранту варіюється від 300 000 до 500 000 грн.

Гранти покривають 80–90% витрат проєкту, а заявник має внести власний внесок не менше ніж 10–20%. Фінансування може покрити витрати на розробку продукту, брендинг, маркетинг, дослідження ринку, реєстрацію інтелектуальної власності, а також участь у ярмарках і інноваційних подіях.

Як подати заявку?

Заявки на участь у програмі можна подавати до 16 листопада 2025 року через портал «Зроблено в Україні». Для цього необхідно заповнити форму заявки українською мовою.

Після подачі заявки, експертна комісія буде оцінювати подані матеріали протягом грудня 2025 року, а оголошення переможців відбудеться у січні 2026 року.

Консультації та додаткова інформація

Інформацію про програму можна дізнатися на сайті проєкту UCORD та в посібнику для заявників. Також буде проведена онлайн-сесія 29 жовтня 2025 року о 16:00 на YouTube-каналі UCORD, де можна отримати консультації щодо участі у конкурсі.

Не пропустіть можливість підтримати свою креативну ідею!