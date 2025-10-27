Як обрати професію: поради від служби зайнятості Тернопільщини

Одне з найважливіших рішень у житті кожної молодої людини – вибір професії. Адже це не просто вибір місця роботи, це вибір майбутнього стилю життя, оточення, інтересів і, зрештою, щоденного щастя.

Чим раніше молодь отримає інформацію про реальний ринок праці, актуальні професії і перспективи, зрозуміє свої нахили та здібності, тим більш усвідомленим буде її вибір після школи і кар’єрна траєкторія.

Отже, як молодій людині зробити свідомий вибір професії?

Почніть із себе. Зрозумійте, що вам подобається робити, що виходить найкраще. Які у вас цілі, життєві плани, цінності, власні особистісні і фізичні особливості, таланти. Співставте з тим, чого вимагатиме від вас майбутня робота Досліджуйте світ професій. Пробуйте свої сили у гуртках, секціях, на факультативах, майстер-класах. Читайте спеціальну літературу, ходіть на екскурсії на виробництво та зустрічі з представниками різних професій. Вивчайте ринок праці, які професії актуальні зараз та через 5-10 років. Чи дозволить обрана професія мати той рівень життя, якого ви прагнете? Які вимоги роботодавців до цих фахівців? Розвивайтеся. Тренуйте мислення, пам’ять, увагу, організованість, наполегливість – вони необхідні для будь-якої професії. Вчіться комунікації, критичного мислення. Порадьтеся з фахівцями. У Центрі зайнятості надають цілий комплекс безоплатних послуг молоді. Саме профорієнтація або карʼєрне консультування є тим інструментом, який допомагає молодій людині «підсвітити» її навички, таланти та інтереси, і враховуючи які, – визначити свій професійний шлях.

Профорієнтаційні послуги служби зайнятості включають:

індивідуальні консультації кар’єрного радника;

кар’єрного радника; психологічне тестування на визначення інтересів, здібностей, нахилів, типу особистості, допомагає підліткам краще зрозуміти свої сильні та слабкі сторони.

На підставі результатів тестування фахівець служби надасть поради щодо вибору сфери діяльності та розробки індивідуального плану кар’єрного розвитку;

Служба зайнятості також організовує профорієнтаційні групові заходи: ярмарки професій, ярмарки вакансій, Дні відкритих дверей, мотиваційні і навчальні тренінги з розвитку “м’яких навичок”, написання резюме, самопрезентації, спілкування з роботодавцем.

Послугами фахових експертів можна скористатися й дистанційно. Для цього зайдіть на сайт служби зайнятості у розділ «Профорієнтація», оберіть область та кар’єрного консультанта і запишіться на онлайн-консультацію.

Щороку тисячі молодих людей — учнів, студентів, випускників, а також молодь без досвіду роботи — звертаються до центрів зайнятості по профорієнтаційну допомогу, ефективність якої забезпечується завдяки системній роботі фахівців, індивідуальному підходу та сучасним методам консультування.

Лише за 9 місяців 2025 року у місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості отримали послуги 4,8 тис. учнів і студентів, які навчаються в закладах освіти різних типів, та 1748 молодих людей віком до 35 років.

Фахівці служби зайнятості не вирішать за Вас, ким бути, але дадуть Вам найголовніше – інструменти для самостійного та свідомого вибору.