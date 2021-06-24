Міс Тернопіль-2021 – відверто про себе і конкурс

На минулому тижні у Тернoпільськoму драматичнoму театрі ім. Т. Шевченка відбувся кoнкурс краси «Міс Тернoпіль-2021». На сцену вийшли 18 красунь, кожна з яких була прекрасна по-своєму. Після дoвготривалих oбгoвoрень та підрахунку оцінок журі таки вибралo найкрасивішу дівчину Тернoпoля – нею стала тернoпoлянка Марта Резніченкo.

«Як будь-яка дівчинка, також захотіла спробувати себе у конкурсі краси»

Марто, чому рішилася взяти участь у конкурсі краси? Щоби довести собі, що ти краща і все можеш?

Насправді я просто хотіла сама переконатися на власному досвіді, що це таке. Ще з минулого року почала слідкувати за «Міс Україна» і тоді зрозуміла, що як будь-яка дівчинка, як будь-яка жінка в цьому світі, також хочу себе спробувати у конкурсі краси. Я розуміла, що в мене для цього є і параметри, і достатній рівень знань з іноземної мови, розвитку, інтелекту. Щодо «Міс Тернопіль», то я взагалі спонтанно вирішила, випадково почула, тому що моєю метою спочатку був конкурс «Міс Україна», але я вирішила, що «Міс Тернопіль» – це дійсно класний початковий етап, який мене ще більш фізично і морально підготує до «Міс Україна». Якщо конкретно говорити про конкурс «Міс Україна», то участь у ньому є величезною можливістю не лише зовнішньо показати світові, що я можу внести якісь свої корективи, щось створити корисне для соціуму, але дійсно можу бути корисною: створити свій власний проєкт, фонд, який буде допомагати розвиватися не лише нашому місту, а й нашій країні на міжнародному рівні.

«Найбільше зі всіх дефіле переживала за вихід в українських вишиванках і вінках»

Які саме були вимоги до кожної учасниці і якою власне була конкурсна програма?

Вимоги до учасниць були стандартними, такими як на «Міс Україна»: ріст – від 1,68 м, вік – від 16 до 25 років, ну і більш-менш хороші параметри. Наші дівчатка були у прекрасній формі, а за два місяці своєї підготовки ще більше її покращили. Дуже багато дівчат схудли на 6-7 кг, слідкували за своїм харчуванням, розвивалися. А конкурсна програма складалася з 5-ти дефіле, ще був інтелектуальний конкурс, на якому кожній учасниці задавали по одному запитанню, щоби почути, як конкурсантки себе подають, як спілкуються з іншими і наскільки є розвиненими.

Який конкурс особисто для тебе був найважчим?

Усі конкурси були однаковими за рівнем складності. Від них я отримала задоволення. Але, напевно, найбільше зі всіх дефіле я переживала за вихід в українських вишиванках і вінках. Вінки дійсно були досить масивними і важкими, а дефіле – доволі швидким, багато різних рухів, поворотів, і я переживала, щоби вінок залишився на своєму місці.

А покази в купальниках для тебе не були занадто відвертими?

Ні, не були. Я в принципі була зразу впевнена в собі, знала, що в хорошій формі, працювала над собою до конкурсу, слідкувала за харчуванням, кожного дня займалася у спортзалі, тому мені, навпаки, хотілося, щоби купальник був досить відкритим, аби показати себе максимально зі всіх сторін.

А як твій хлопець на це відреагував?

Та він до цього взагалі дуже класно ставиться. Насправді на цей конкурс він мене відправив, тому що завжди мені казав, що в мене для цього є дані, всі параметри.

Як ти знайшла спільну мову зі своїми конкурентками? Чи не було у вас якихось конфліктів?

Ні, жодних. Цього року дійсно пощастило з колективом, і навіть організатори казали, що це велика рідкість, коли колектив настільки здружується між собою. Більшість дівчаток були досить спокійними, і я скажу, що, напевно, 70% нашого колективу цього року прийшли сюди не за перемогою, а передусім за досвідом, за класними знайомствами, за тим, щоби стати впевненішими в собі, а лише тоді – за перемогою. Але, звичайно, що в процесі підготовки у всіх включився цей азарт і кожна хотіла стати переможницею.

Що являє собою призовий фонд?

Основний приз переможниці – поїздка в Каппадокію на двох, яку організовує наш головний спонсор «RIOTUR». Другий приз – каблучка з білого золота з діамантом для переможниці. Іншим дівчатам подарували срібні каблучки у вигляді корони з діамантом та гравіюванням «Міс Тернопіль-2021». Крім того, було багато різних сертифікатів, подарунків, аксесуарів.

«Не підраховувала, скільки коштів витратила на конкурс, але це не була дуже велика сума»

На твою думку, суддівство було об’єктивним?

Кожен із членів журі був своєрідний. Усі вони працюють у різних сферах, захоплюються різними справами і у всіх є свої стандарти красивої дівчини, яка повинна представляти місто на конкурсі «Міс Україна». Суддівство було дійсно об’єктивним. Наприклад, якщо взяти до уваги Наталю Литвин, то вона дивилася у першу чергу на те, як дівчинка себе подає, як вміє розмовляти, як взаємодіє з публікою. А Богдана Оханська – модельний агент, навпаки, дивилася на модельні параметри, ріст, фігуру, обличчя, наскільки воно є комерційним та придатним для модельних зйомок. Мар’яна Орновська – жінка, яка заснувала центр підтримки жінок, що постраждали від домашнього насильства. Я вважаю, що це дійсно було абсолютно чесно й об’єктивно зі сторони організаторів обрати таке журі, тому що в комплексі це була золота середина, яка підпадає під усі критерії кожного судді.

Це питання, напевно, хвилює кожного. Якщо чесно, скільки приблизно коштів ти затратила, щоби взяти участь у конкурсі краси?

У нас був членський внесок, який вартував 2 500 грн. Це єдині гроші, які ми витратили конкретно на цей конкурс, тому що все інше нам повністю давали організатори: макіяжі, зачіски, весь одяг, спортзал, усі можливі процедури. Але так як я ходила у солярій, на масажі, щоби класно підсушити тіло, то використовувала окремо додаткові кошти. Чесно кажучи, не підраховувала, у скільки це обійшлося, але не була дуже велика сума.

«Відпахала» настільки, що по ідеї у топ-3 фіналісток повинна була потрапити»

Якими були твої емоції, коли дізналася про перемогу? Ти була впевнена, що переможеш, чи це був своєрідний шок?

Ні, я не знала, що переможу. Скажемо так, я відвідувала всі репетиції, зібрання, дефіле, усі лекції, які в нас були, і спостерігала за всіма учасницями. Я об’єктивно дивлюся на всі речі й оцінюю всі свої сили. Я «відпахала» настільки, що по ідеї у топ-3 фіналісток повинна була потрапити. Мені це дійсно було потрібно, я хотіла цієї перемоги. Як стояла на сцені, в мене був легкий шок. Коли залишилася номінація перша віце-міс і я, і тут почали оголошувати віце-міс, у мене потекли сльози щастя. Я стояла на сцені і ледь себе стримувала, щоби не заплакати. Коли я плачу, то дуже сильно червонію. Розуміла, що зараз, коли назвуть мій титул, зі мною всі захочуть сфотографуватися, взяти інтерв’ю, а я буду червона, як помідор, усе потече. Тому всі емоції, сльози я повністю вичерпала, коли називали першу віце-міс. А як назвали мій титул, мене просто розривало від щастя, була настільки шокована, що навіть не могла кричати. Я не очікувала, що буду переможницею. Кожна дівчина була варта цього, всі дуже сильно старалися, і я ще досі під таким емоційним напливом, до кінця не усвідомлюю, що це відбулося зі мною. Перемогла у конкурсі, тому що у своєму житті слідую девізу: «Ти отримуєш те, чого не боїшся попросити». І це був саме той посил, бажання, яке я відсилала у космос і яке здійснилося.

І на завершення. Що ти порадиш дівчаткам, які впродовж наступних років братимуть участь у подібних конкурсах?

Я би порадила не боятися, вірити в себе, уявити свою перемогу і до останнього надіятися, що ти достойна, ти класна і в тебе є на це всі сили й можливості. Коли йшла на цей конкурс, вірила в себе, завжди була впевнена в собі, у своїх силах. Я знала, наскільки є фізично витривалою, але, звичайно, коли ти бачиш цю конкуренцію, тобі хочеться бути найкращою в усьому. Потрібно просто продовжувати, набратися сил, іти і перемагати. Раджу кожній дівчинці обов’язково себе спробувати в цьому конкурсі, оскільки він дійсно додає впевненості, переконливості, і це покращує самопрезентацію та самосприйняття себе.

«Дуже подобається дивитися мотиваційні відео різних відомих спікерів»

Марто, розкажи трішки про себе, щоби земляки знали, хто така «Міс Тернополя-2021»?

Народилася я в Тернополі. Навчалася у школі №3. Після її завершення переїхала в Канаду, в місто Ванкувер, де протягом двох років здобувала освіту в інституті технологій Британської Колумбії, стала маркетологом із продажів. Після навчання отримала робочий досвід у Канаді, але у зв’язку з пандемією вирішила, що кращим варіантом для мене буде повернутися додому і бути ближче до своїх рідних. Тому що морально було дуже складно перебувати на такій великій відстані і ще й за умовами карантину сидіти вдома самою. Ціле літо минулого року була у пошуках роботи. Саме в той час почала спостерігати за конкурсом «Міс Україна», вже тоді мене це зацікавило. У вересні 2020 року переїхала до Києва і там почала працювати маркетологом в одній із провідних агрокомпаній України. Відпрацювала там лише до грудня і повернулася до Тернополя. На початку квітня проходив кастинг «Міс Тернопіль», я захотіла спробувати розвиватися і у цьому напрямку…

Чим ти любиш займатися у вільний час?

У вільний час вивчаю іноземні мови. Я вільно володію 4 мовами: українською, російською, англійською та німецькою. Дуже люблю читати бізнес-психологію, це, напевно, мій улюблений жанр літератури, особливо англійською мовою. Дуже мені подобається дивитися мотиваційні відео різних відомих спікерів, бізнесменів, людей, які добилися великого успіху на всесвітньому рівні. Також я 10 років займалася бальними танцями, також спорт завжди був присутній у моєму житті. Вже майже рік регулярно відвідую спортзал. Раніше силувала себе це робити, а зараз мені спортзал приносить задоволення.



