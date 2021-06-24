Міс Тернопіль-2021 – відверто про себе і конкурс
На минулому тижні у Тернoпільськoму драматичнoму театрі ім. Т. Шевченка відбувся кoнкурс краси «Міс Тернoпіль-2021». На сцену вийшли 18 красунь, кожна з яких була прекрасна по-своєму. Після дoвготривалих oбгoвoрень та підрахунку оцінок журі таки вибралo найкрасивішу дівчину Тернoпoля – нею стала тернoпoлянка Марта Резніченкo.
«Як будь-яка дівчинка, також захотіла спробувати себе у конкурсі краси»
- Марто, чому рішилася взяти участь у конкурсі краси? Щоби довести собі, що ти краща і все можеш?
- Насправді я просто хотіла сама переконатися на власному досвіді, що це таке. Ще з минулого року почала слідкувати за «Міс Україна» і тоді зрозуміла, що як будь-яка дівчинка, як будь-яка жінка в цьому світі, також хочу себе спробувати у конкурсі краси. Я розуміла, що в мене для цього є і параметри, і достатній рівень знань з іноземної мови, розвитку, інтелекту. Щодо «Міс Тернопіль», то я взагалі спонтанно вирішила, випадково почула, тому що моєю метою спочатку був конкурс «Міс Україна», але я вирішила, що «Міс Тернопіль» – це дійсно класний початковий етап, який мене ще більш фізично і морально підготує до «Міс Україна». Якщо конкретно говорити про конкурс «Міс Україна», то участь у ньому є величезною можливістю не лише зовнішньо показати світові, що я можу внести якісь свої корективи, щось створити корисне для соціуму, але дійсно можу бути корисною: створити свій власний проєкт, фонд, який буде допомагати розвиватися не лише нашому місту, а й нашій країні на міжнародному рівні.
«Найбільше зі всіх дефіле переживала за вихід в українських вишиванках і вінках»
- Які саме були вимоги до кожної учасниці і якою власне була конкурсна програма?
- Вимоги до учасниць були стандартними, такими як на «Міс Україна»: ріст – від 1,68 м, вік – від 16 до 25 років, ну і більш-менш хороші параметри. Наші дівчатка були у прекрасній формі, а за два місяці своєї підготовки ще більше її покращили. Дуже багато дівчат схудли на 6-7 кг, слідкували за своїм харчуванням, розвивалися. А конкурсна програма складалася з 5-ти дефіле, ще був інтелектуальний конкурс, на якому кожній учасниці задавали по одному запитанню, щоби почути, як конкурсантки себе подають, як спілкуються з іншими і наскільки є розвиненими.
- Який конкурс особисто для тебе був найважчим?
- Усі конкурси були однаковими за рівнем складності. Від них я отримала задоволення. Але, напевно, найбільше зі всіх дефіле я переживала за вихід в українських вишиванках і вінках. Вінки дійсно були досить масивними і важкими, а дефіле – доволі швидким, багато різних рухів, поворотів, і я переживала, щоби вінок залишився на своєму місці.
- А покази в купальниках для тебе не були занадто відвертими?
- Ні, не були. Я в принципі була зразу впевнена в собі, знала, що в хорошій формі, працювала над собою до конкурсу, слідкувала за харчуванням, кожного дня займалася у спортзалі, тому мені, навпаки, хотілося, щоби купальник був досить відкритим, аби показати себе максимально зі всіх сторін.
- А як твій хлопець на це відреагував?
- Та він до цього взагалі дуже класно ставиться. Насправді на цей конкурс він мене відправив, тому що завжди мені казав, що в мене для цього є дані, всі параметри.
- Як ти знайшла спільну мову зі своїми конкурентками? Чи не було у вас якихось конфліктів?
- Ні, жодних. Цього року дійсно пощастило з колективом, і навіть організатори казали, що це велика рідкість, коли колектив настільки здружується між собою. Більшість дівчаток були досить спокійними, і я скажу, що, напевно, 70% нашого колективу цього року прийшли сюди не за перемогою, а передусім за досвідом, за класними знайомствами, за тим, щоби стати впевненішими в собі, а лише тоді – за перемогою. Але, звичайно, що в процесі підготовки у всіх включився цей азарт і кожна хотіла стати переможницею.
- Що являє собою призовий фонд?
- Основний приз переможниці – поїздка в Каппадокію на двох, яку організовує наш головний спонсор «RIOTUR». Другий приз – каблучка з білого золота з діамантом для переможниці. Іншим дівчатам подарували срібні каблучки у вигляді корони з діамантом та гравіюванням «Міс Тернопіль-2021». Крім того, було багато різних сертифікатів, подарунків, аксесуарів.
«Не підраховувала, скільки коштів витратила на конкурс, але це не була дуже велика сума»
- На твою думку, суддівство було об’єктивним?
- Кожен із членів журі був своєрідний. Усі вони працюють у різних сферах, захоплюються різними справами і у всіх є свої стандарти красивої дівчини, яка повинна представляти місто на конкурсі «Міс Україна». Суддівство було дійсно об’єктивним. Наприклад, якщо взяти до уваги Наталю Литвин, то вона дивилася у першу чергу на те, як дівчинка себе подає, як вміє розмовляти, як взаємодіє з публікою. А Богдана Оханська – модельний агент, навпаки, дивилася на модельні параметри, ріст, фігуру, обличчя, наскільки воно є комерційним та придатним для модельних зйомок. Мар’яна Орновська – жінка, яка заснувала центр підтримки жінок, що постраждали від домашнього насильства. Я вважаю, що це дійсно було абсолютно чесно й об’єктивно зі сторони організаторів обрати таке журі, тому що в комплексі це була золота середина, яка підпадає під усі критерії кожного судді.
- Це питання, напевно, хвилює кожного. Якщо чесно, скільки приблизно коштів ти затратила, щоби взяти участь у конкурсі краси?
- У нас був членський внесок, який вартував 2 500 грн. Це єдині гроші, які ми витратили конкретно на цей конкурс, тому що все інше нам повністю давали організатори: макіяжі, зачіски, весь одяг, спортзал, усі можливі процедури. Але так як я ходила у солярій, на масажі, щоби класно підсушити тіло, то використовувала окремо додаткові кошти. Чесно кажучи, не підраховувала, у скільки це обійшлося, але не була дуже велика сума.
«Відпахала» настільки, що по ідеї у топ-3 фіналісток повинна була потрапити»
- Якими були твої емоції, коли дізналася про перемогу? Ти була впевнена, що переможеш, чи це був своєрідний шок?
- Ні, я не знала, що переможу. Скажемо так, я відвідувала всі репетиції, зібрання, дефіле, усі лекції, які в нас були, і спостерігала за всіма учасницями. Я об’єктивно дивлюся на всі речі й оцінюю всі свої сили. Я «відпахала» настільки, що по ідеї у топ-3 фіналісток повинна була потрапити. Мені це дійсно було потрібно, я хотіла цієї перемоги. Як стояла на сцені, в мене був легкий шок. Коли залишилася номінація перша віце-міс і я, і тут почали оголошувати віце-міс, у мене потекли сльози щастя. Я стояла на сцені і ледь себе стримувала, щоби не заплакати. Коли я плачу, то дуже сильно червонію. Розуміла, що зараз, коли назвуть мій титул, зі мною всі захочуть сфотографуватися, взяти інтерв’ю, а я буду червона, як помідор, усе потече. Тому всі емоції, сльози я повністю вичерпала, коли називали першу віце-міс. А як назвали мій титул, мене просто розривало від щастя, була настільки шокована, що навіть не могла кричати. Я не очікувала, що буду переможницею. Кожна дівчина була варта цього, всі дуже сильно старалися, і я ще досі під таким емоційним напливом, до кінця не усвідомлюю, що це відбулося зі мною. Перемогла у конкурсі, тому що у своєму житті слідую девізу: «Ти отримуєш те, чого не боїшся попросити». І це був саме той посил, бажання, яке я відсилала у космос і яке здійснилося.
- І на завершення. Що ти порадиш дівчаткам, які впродовж наступних років братимуть участь у подібних конкурсах?
- Я би порадила не боятися, вірити в себе, уявити свою перемогу і до останнього надіятися, що ти достойна, ти класна і в тебе є на це всі сили й можливості. Коли йшла на цей конкурс, вірила в себе, завжди була впевнена в собі, у своїх силах. Я знала, наскільки є фізично витривалою, але, звичайно, коли ти бачиш цю конкуренцію, тобі хочеться бути найкращою в усьому. Потрібно просто продовжувати, набратися сил, іти і перемагати. Раджу кожній дівчинці обов’язково себе спробувати в цьому конкурсі, оскільки він дійсно додає впевненості, переконливості, і це покращує самопрезентацію та самосприйняття себе.
«Дуже подобається дивитися мотиваційні відео різних відомих спікерів»
- Марто, розкажи трішки про себе, щоби земляки знали, хто така «Міс Тернополя-2021»?
- Народилася я в Тернополі. Навчалася у школі №3. Після її завершення переїхала в Канаду, в місто Ванкувер, де протягом двох років здобувала освіту в інституті технологій Британської Колумбії, стала маркетологом із продажів. Після навчання отримала робочий досвід у Канаді, але у зв’язку з пандемією вирішила, що кращим варіантом для мене буде повернутися додому і бути ближче до своїх рідних. Тому що морально було дуже складно перебувати на такій великій відстані і ще й за умовами карантину сидіти вдома самою. Ціле літо минулого року була у пошуках роботи. Саме в той час почала спостерігати за конкурсом «Міс Україна», вже тоді мене це зацікавило. У вересні 2020 року переїхала до Києва і там почала працювати маркетологом в одній із провідних агрокомпаній України. Відпрацювала там лише до грудня і повернулася до Тернополя. На початку квітня проходив кастинг «Міс Тернопіль», я захотіла спробувати розвиватися і у цьому напрямку…
- Чим ти любиш займатися у вільний час?
- У вільний час вивчаю іноземні мови. Я вільно володію 4 мовами: українською, російською, англійською та німецькою. Дуже люблю читати бізнес-психологію, це, напевно, мій улюблений жанр літератури, особливо англійською мовою. Дуже мені подобається дивитися мотиваційні відео різних відомих спікерів, бізнесменів, людей, які добилися великого успіху на всесвітньому рівні. Також я 10 років займалася бальними танцями, також спорт завжди був присутній у моєму житті. Вже майже рік регулярно відвідую спортзал. Раніше силувала себе це робити, а зараз мені спортзал приносить задоволення.
Джерело: Тижневик “Номер один”