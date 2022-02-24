Ми вводимо воєнний стан на всій території України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан. Про це він сказав у ранкову відеозверненні 24 лютого.

“Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Росії Волдимир Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій інфраструктурі та по нашим прикордонникам та загона. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території України”, – сказав Зеленський.

Український президент провів термінову розмову з президентом США Джо Байденом.

Що таке воєнний стан

Особливий режим, який можуть запровадити на всій території країни або в окремих регіонах. Умови для введення режиму прописані в Законі України “Про правовий режим воєнного стану”. Це— збройна агресія чи загроза нападу, небезпека державній незалежності України, територіальній цілісності.

При воєнному стані державні органи влади, військове командування, військові адміністрації (їх можуть запровадити в певних областях), органи місцевого самоврядування отримують повноваження, які необхідні для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки.

Як запроваджують воєнний стан

Рада нацбезпеки та оборони подає пропозицію. Президент підписує указ. У ньому голова держави має вказати:

межі території, де буде введений цей режим;

перелічити завдання для командування та органів влади;

назвати, які саме права та свободи громадян обмежуються.

Також може бути вказаний період дії воєнного стану, але обмеження — як довго може він тривати — в законі не прописано. “Цей указ повинен бути, звичайно, дуже обґрунтованим. По строках воєнний стан вводиться через два дні з моменту видачі указу президента — строк не обмежений”, — відзначає юрист Микола Хахула.

Максимум за два дні указ має розглянути Верховна рада. Тоді воєнний стан вважається введеним.

Які обмеження під час воєнного стану

Можуть посилити охорону стратегічних об’єктів, ввести комендантську годину, заборонити акції та масові зібрання.

Серед можливих обмежень та зобов’язань — трудова повинність чи обов’язкові суспільно корисні роботи, примусове відчуження приватного майна. Також можуть заборонити діяльність певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.

Також можлива заборона торгівлі і зобов’язання не покидати місце проживання.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження президента, Верховної ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада і зокрема військове командування має право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж та навіть приватне майно.

Бізнес можуть змусити віддати майно у користування військовим. Також з підприємств можуть забрати працівників через мобілізацію. “Треба в першу чергу слухати державні органи тієї території, на якій вводиться воєнний стан: які права і обов’язки вводять ці місцеві органи”, — пояснює Хахула.

Мобілізація та обмеження виїзду

У період дії воєнного стану можуть оголосити загальну або часткову мобілізацію, написано в законі. Строки та обсяги визначає президент України. Але мобілізацію можуть і не оголошувати. Також військкомати можуть викликати на збори військовозобов’язаних. Чи буде обмежений виїзд за кордон для резервістів, також вирішує влада.

Заборонити чи обмежити виїзд з території, на якій оголошено воєнний стан, чи взагалі з країни можуть не тільки для військовозобов’язаних, а й для всіх громадян. Рішення грунтується на указі президента, а приймає його, згідно з постановою Кабміну, військове командування разом з військовими адміністраціями.

Банківська система

Національний банк України нещодавно надавав роз’яснення — як працюватиме банківська система в разі введення воєнного стану в Україні. У НБУ допустили обмеження роботи окремих банків чи їхніх підрозділів залежно від рівня ризику для банківської системи України та масштабу загрози.

“Національний банк визначає перелік уповноважених банків, які забезпечуватимуть надання банківських послуг та здійснення операцій в особливий період на території України, де введено воєнний стан. Рішення Національного банку про обмеження, зупинення або продовження діяльності банків (їх відокремлених підрозділів) на території України, де оголошено особливий період чи воєнний стан, приймаються виходячи з оцінки поточного рівня ризику для банківської системи України та масштабу загрози”.

Воєнний стан в історії України

У 2018 році з 26 листопада до 26 грудня воєнний стан ввели в десяти областях: Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Чернігівській, Херсонській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Вінницькій. Рішення ухвалив президент Петро Порошенко після атаки українських військових катерів та захоплення 20 моряків в Азовському морі. Тоді президент пропонував ввести військовий стан на 60 днів, але парламент обмежив дію до 30 днів. Українці майже не відчути наслідків військового стану у 2018, права громадян не обмежували. Лише припускалось проведення часткової мобілізації, якщо РФ продовжить агресію.