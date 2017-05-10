Новини Тернополя 

На Майдані Перемоги хочуть «втулити» ресторан?

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Невдовзі на Майдані Перемоги, що на Дружбі, може з’явитися новий заклад громадського харчування. Для його будівництва міська влада готова виділити 0,47 га землі.

В середині квітня виконавчий комітет міської ради оновив перелік інвестиційно привабливих об’єктів і доповнив його об’єктом соціально-побутової сфери. Мова йде про будівництво закладу громадського харчування з розвинутою інфраструктурою та організацією обслуговування клієнтів на автомобілях.

Як свідчить практика, подібні проекти реалізовуються дуже швидко. Здебільшого їх міська влада готує спеціального під конкретних підприємців. А «розкрутка» таких ініціатив є доволі специфічною і цілком непублічною.  Очевидно, аби проектом не зацікавилися сторонні люди, а перемога в конкурсі дісталася потрібним підприємцям.

Що ж до самої ділянки, то варто нагадати, що це уже не перша спроба збудувати на Майдані Перемога черговий заклад харчування. У свій час там пропонували звести фаст-фуд «Макдональдс». На той час громадськість виявила спротив, тому що споруда могла спотворити Майдан. Більше того, тернополяни навіть реєстрували петиції щодо заборони відкривати у Тернополі фаст-фуди, як такі, що реалізовують продукцію, яка шкодить здоров’ю.

У 2012 році майже мільйон бюджетних гривень мерія витратила на зміну схеми руху перехрестя Львівської-Мазепи-Бережанської. За офіційною версією мерії, зміни відбулися, аби уникнути аварій і забезпечити безпеку руху для транспорту та пішоходів. Та, очевидно, це не єдина причина таких змін. Уже в той час мерія займалася пошуком інвестора. Не виключено, що саме для нього забезпечували доступ до земельної ділянки.

Репортер

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