На Підгаєччині діти йдуть на додаткові канікули

До уваги учнів та батьків Підгаєцького ліцею! У зв’язку з безпековою ситуацією та нормативними рекомендаціями, у навчальному закладі відбулися зміни в організації освітнього процесу та структурі навчального року, повідомляють у навчальному закладі.

Згідно з новим графіком:

ІІ семестр розпочнеться з 12 по 16 січня 2026 року та триватиме з 2 лютого по 5 червня 2026 року.

Зимові канікули вже завершились і тривали з 29 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.

Додаткові канікули будуть з 17 січня по 1 лютого 2026 року.

Усі зміни були впроваджені з урахуванням поточної ситуації і нормативних рекомендацій.