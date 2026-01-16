У тернопільській маршрутці травмувався 13-річний хлопчик

Слідчі поліції встановлюють обставини травмування неповнолітнього пасажира у громадському транспорті.

Зі скаргами на сильний біль у руці 15 січня до дитячої лікарні звернувся 13-річний школяр. Його до медзакладу привів батько. Під час обстеження медики діагностували закритий перелом передпліччя. Травму неповнолітній отримав того ж дня близько 7:44 у маршрутному автобусі. Про потерпілого лікарі повідомили на спецлінію “102”.



У ході перевірки слідчі Тернопільського райуправління поліції встановили, що під час посадки та висадки пасажирів водій, зачиняючи двері, притиснув руку хлопчика, який перебував у салоні. У результаті дитина зазнала тілесних ушкоджень. Про травму школяр водієві не повідомив, а вийшов з автобуса та зателефонував батькові. Уже тато завіз сина до медичного закладу.



Слідчі поліції встановили особу водія, який керував автобусом. У чоловіка відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даним фактом правоохоронці відкрили провадження за статтею 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини інциденту з’ясовуються.







