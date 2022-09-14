В Україні долі дітей високопоставлених чиновників не завжди можна позаздрити. І це стосується не самого стилю життя, пов’язаного з фінансовими можливостями батьків, а того, наскільки це життя можна виставляти на показ. Дорого, яскраво, красиво, цікаво – але на для загалу, бо в годувальника можуть виникнути проблеми.

Коли чиновнику нема чого приховувати, що трапляється не дуже часто, то його рідні ведуть відкритий образ життя і не бояться публічності. Ми маємо приклади політиків Тернопільщини високого рангу, рідним котрих не потрібно маскуватися і дотримуватися шпигунських правил конспірології, аби ЗМІ не знайшли чогось, що б не відповідало рівню доходів глав сімей. Але є в Тернополі один поважний чиновник, який зробив все можливе, щоб життя його єдиної дитини стало недосяжним не те, що для журналістів, але й для знайомих їй людей. Ми маємо на увазі міського голову Тернополя Сергія Надала. А причин ховати свою єдину наслідницю у нашого мера більш ніж достатньо.

Богемне життя і «юридична практика» Анастасії

Почнемо з того, що відразу після закінчення школи Анастасія Надал почала приносити татові багато клопоту. На початку 2015 року у Тернополі прогримів скандал – ряд ЗМІ, у тому числі всеукраїнських, опублікували скріншоти із мережі Instagram, на яких були фото із закордонних туристичних подорожей Анастасії. Серед відвіданих донькою Сергія Віталійовича світових перлин були і Marina Bay Sands у Сінгапурі з величезним басейном на даху, і круїзні лайнери, і Маямі, і Багамські острови.

Публікації наробили багато шумихи і Анастасія Надал була змушена зникнути з публічного інтернет-простору. В цей час дівчина навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка і великою несподіванкою для тернополян стала інформація журналістів про те, що сім’ю мера годує донька.

Зокрема, журналісти писали, що до 2016 року статки Сергія Надала були незначними, відзначалося, що у 12-13-роках мер Тернополя жив мало не в борг. Трохи згодом, на кінець 2015 року в міського голови з’явилося 380 тисяч грн. заощаджень, а станом на 2016 рік – цілих 400.

У цьому році він отримав 321 тис. 324 грн. доходу. Жодних фінансових витрат, згідно з декларацією, у Сергія Віталійовича не було – хоча вони були, але він їх не оприлюднив. Банківські рахунки мера не порожніли: на них знаходилося 65 тис. 119 грн., 2 тис. 84 дол. США (еквівалентно 56 тис. 663 грн.), 997 євро (що еквівалентно 28 тис. 334 грн.). Тож мер задекларував 250 тис. грн. готівки. Загалом це і склало 400 тис. 116 грн. Тож нічим визначним у легальному фінансовому плані Сергій Надал не виділявся.

Але після скандалу із коштовними подорожами доньки Сергій Віталійович зрозумів, що так справи не підуть – необхідно легалізувати певні фінансові можливості наслідниці.

Так на світ з’явилася декларація про доходи сім’ї, згідно із якою Анастасія Надал від здійснення підприємницької діяльності у 2016 році отримала 1 млн. 423 тис. 850 грн. доходу та зберегла 320 тис. грн. готівки. Ще 61 тис. 836 грн. знаходилося у неї на депозиті в «Укрсиббанку». Звісно, цей факт викликав справедливі сумніви у громадськості щодо прозорості сімейного бюджету мера.

Дружина Сергія Віталійовича, Олена, спробувала переконати журналістів, що її дочка «вже декілька років займається юридичною практикою і веде корпоративних клієнтів», але враження це ні на кого не справило. Будемо відвертими – мало ймовірно, щоб студентка 2-го курсу, тим більше та, що веде богемне життя і подорожує світом більше, аніж вчиться, могла заробити «юридичною практикою» кілька десятків тисяч доларів за рік. Фахові юристи відверто насміхалися над «заробітками» доньки міського голови, адже навіть дуже досвідчені правники не завжди здатні заробити такі суми за такий короткий термін. Про подорожі світовими родзинками годі й казати. Та як би там не було, саме такий фінансовий стан показала сім’я Сергія Надала у 2016 році.

Для чого ми, власне, про все це згадали? Пояснюємо. Далі починається життя якоїсь не тої доньки міського голови Сергія Надала. «Якоїсь не тої» тут треба розуміти дуже буквально. Адже навіть фізично дівчина дуже змінилася.

І що дивно – вирішила проміняти таку «прибуткову» для себе сферу, як «юридична практика з корпоративними клієнтами» на… індустрію гостинності.

Привіт Швейцарія

З акаунту Anastasia Anastasia у Facebook із скріншоту вище і почалося наше розслідування. Як колись казав Сергій Надал журналістам – Анастасія дуже захоплюється соцмережами і йому це не дуже подобається. Ще б пак…

На одному з опублікованих у ЗМІ скріншотів 2015 року з Instagram Анастасії ми помітили коментар хлопця, як нам здалося, близького до доньки тернопільського мера. У Facebook ми знайшли його акаунт і під одним з фото звернули увагу на коментар дівчини під ніком Anastasia Anastasia. Так і почалася наша подорож у нове життя доньки міського голови Тернополя.

Анастасія Надал здобула ступінь спеціаліста Львівського університету у 2017 році і, мабуть, знявши з рахунків усі свої «зароблені» на «юридичні практиці» гроші, вирушила продовжувати студентське життя на Женевське озеро у Швейцарію в університет Glion Institute of Higher Education – один із найпрестижніших ВУЗів цієї країни з навчання у сфері гостинності, який отримав звання Кращої Школи готельного менеджменту 2015 року. Анастасія навчалася у головному кампусі в Монтре́.

Glion Institute of Higher Education – це приватна школа менеджменту гостинності з кампусами в Швейцарії та Великобританії. Він належить Eurazeo, приватній інвестиційній компанії, розташованій у Парижі, і є частиною освітньої групи Sommet Education.

На Glion Institute of Higher Education ми вийшли через «лайки» під фото Anastasia Anastasia хлопців-іноземців, яких об’єднував один елемент з особистої інформації у профілях – саме цей навчальний заклад. До речі, переконатися у тому, що знайдений акаунт належить Анастасії Надал ми змогли теж через «лайки», але вже людей з оточення міського голови – кілька службовців міської ради уважно стежать за життям доньки свого начальника.

Трохи згодом у LinkedIn (соцмережа для пошуку і встановлення ділових контактів) ми з’ясували, що Анастасія Надал відівчилася у Glion Institute 2 роки – з 2017 по 2019 рік. Перший рік навчання проходив на магістратурі (Master), другий – як стажування в Маямі у США.

Навчання в школах готельного бізнесу Швейцарії вважається одним з найдорожчих. Glion Institute за вартістю навчання мало чим відрізняється від Оксфорду чи Кембриджу.

Вартість навчання на 2022 рік:

Як бачите, рік навчання на магістратурі в Glion Institute міг обійтися Надалам у близько 60 тисяч Євро, плюс-мінус проживання, харчування, ну і додаткові витрати. Не знаємо, чи вистачило Анастасії на навчання грошей, «зароблених юридичною практикою», чи довелося знову «заганяти» батька у борги, але після року магістратури в Швейцарії Анастасія дозволила собі подорож за океан на стажування у сонячне Маямі в п’ятизірковий готель The St. Regis Bal Harbour Resort.

Маямі та одруження із не-мільйонером

Про життя доньки Сергія Надала у Маямі ми чули раніше від кількох джерел серед тернопільських політиків на рівні чуток. Конкретних даних не було, але… Знову ж таки, на допомогу нам прийшли ненависні Сергію Віталійовичу соцмережі. Під тим самим фото Анастасії у Facebook нам зустрілися кілька «лайків» від жителів цієї перлини півдня США. А тому, закривши тему навчання у Швейцарії, ми почали вивчати офіційні реєстри Маямі.

Звісно, не без допомоги добрих людей із Флориди, ми знайшли сайт реєстрації шлюбів і відразу потрапили на героїню нашого матеріалу.

Ну а далі, як то мовиться, пішло-поїхало. Зятя тернопільського міського голови звати Рубен Джеймс Родрігес – американізоване додаткове ім’я важливе, тому що Рубенів Родрігесів в Маямі, як Микол Панасюків в Україні.

Як бачимо, пара розписалася 12 грудня 2019 року. Анастасії та Рубену на той момент було 24 та 27 років відповідно. Весілля справляли в Україні і це теж дуже цікава історія, про яку в Тернополі ніхто з обивателів не чув геть нічого. Воно й не дивно…

Як і все, що стосується доньки Сергія Надала – весілля було явно поза межами фінансових можливостей мера трьохсоттисячного західноукраїнського міста. Гуляли його у Львові в одному з найфешенебільніших готельно-ресторанних комплексів України – Edem Resort Medical & SPA, який, за інсайдерською інформацією, належить сірому кардиналу партії «Свобода» Ігору Кривецькому, відомому в певних колах під прізвиськом «Пупс».

П’ятизірковий комплекс, заповітне місце Сили поблизу Львова на березі кришталево чистого озера, п’ятизірковий готель, медичний центр відновлення здоров’я, SPA-центр, 50 кришталевих джерел, що наповнюють озеро Молодості, арт-простір, ландшафтний парк скульптури, перший в Західній Україні гольф-клуб, виноградники та сад і город, власні конюшні та мисливські угіддя…

Сказати що це дорого і люксово – нічого не сказати.

У нас є багато відеосюжетів та фотографій з казкового весілля доньки мера Тернополя, але показуємо лише кілька з них.

Відео та фотографії скачано зі сторінки Ани Дейзі Родрігес з відкритим доступом у Facebook

Беззаперечно – загалу таке дійство Сергій Віталійович показати не міг і навіть сама наречена похвалитися шикарним весіллям перед знайомими шансу не отримала. Про це весілля знали лише члени сім’ї і запрошені гості, з яких бралася обітниця не публікувати фотографії з молодятами.

Фотоальбом з весілля Анасії та Рубена – єдиний в портфоліо фотографа закритий на пароль – незавидна доля ховатися усе життя, про яку ми згадували на початку нашої розповіді.

Тільки одні обручальні кільця Cartier молодят можуть коштувати від 1250 $ за штуку (якщо це біле золото) до 2620 $ (якщо це платина). Їх ми помітили на весільному відеоролику.

Для когось виявиться дивним, а для декого і цілком закономірним, але до найближчого оточення міського голови Тернополя, як з’ясувалося, належать власники будівельної компанії «Технобудцентр», яка виграє усі тендери на ремонти і обслуговування доріг у Тернополі та області. Як засвідчують кадри, і Юрій Ханін і Андрій Ярема з дружинами були присутні на весіллі доньки Сергія Надала (на відео вони не дуже задоволені тим, що їх знімає мати нареченого).

Серед наближених до мера Тернополя і начальник Тернопільського відділу УМВСУ в Тернопільській області Петро Гукалюк, і начальник головного управління ДСНС України у Тернопільській області Віталій Поворозник з дружинами.

Маємо передчуття, що після демонстрації кадрів з весілля Анастії та Рубена, а також подальших результатів наших досліджень, Сергій Віталійович і його підтримка заявлять, мовляв, то наречений Рубен Рубенович такий багатий, а на Швейцарію і стажування в Маямі Анастасія заробила «юридичною практикою».

Спішимо завірити – Рубен Джеймс Родрігес далеко не мільйонер. Більше того, його сім’я веде досить скромний спосіб життя. Мати, Ана Дейзі, переїхала у США із Сельвадора. Вона працює в кафетерії Latin American Grill і виконує достатньо широкий спектр обов’язків: від офіціантки до прибиральниці і продавщиці з вікна. Про це вона відверто розповідає у соцмережі Facebook. Кафе Latin American Grill з її фото ми теж знайшли в мережі.

Про діяльність батька, Рубена-старшого, нам нічого не відомо, але живе сім’я у дуже простому будинку, купленому в 2011 році за 170 тисяч доларів.

Судячи із документів про купівлю, більш ніж вірогідно будинок оформлявся в іпотеку, яку сім’я й виплачує усі ці роки. Ви можете переконатися, що це явно не помешкання кубинських багатіїв.

У батьківському домі Рубен жив до зустрічі із Анастасією Надал, що ми помічаємо не лише з реєстрів, але й з фотографій у Facebook.

Дейзі відверто розповідає про своє помешкання:

Рубен навчався у державному університеті Флориди, вартість навчання у якому встановлюється відносно річних доходів сім’ї. За даними ЗМІ, це один з найдешевших університетів США. Закінчив Рубен цей ВУЗ у 2019 році, паралельно працюючи на рецепції в готелі The St. Regis Bal Harbour Resort, де у 2018 році і познайомився із стажеркою елітного швейцарського університету – донькою міського голови Тернополя.

Соцмережі, знову ж таки, допомогли нам в усьому розібратися. Ось скріншот з профілю Рубена в професійній мережі LinkedIn з усією хронологією подій, як і в профілі Анастасії:

Тимчасове житло Анастасії

Де жила донька Сергія Надала після того, як приїхала в Маямі на стажування – нам достеменно не відомо. Громадяни США не отримують прописки, вони лише вказують місце проживання за тих, чи інших обставин. Є також право власності на майно, але до цього місця ми ще дійдемо.

Занурившись у різні реєстри Маямі, ми знайшли як куплену Анастасією та Рубеном нерухомість, про що розповімо нижче, так і орендоване житло.

Саме в орендованих апартаментах шикарного кондомініуму «Mint» за адресою 92 SW 3 ST в самому центрі Маямі в районі Брікел (Brickell) і проживала, за всіма ознаками, Анастасія, ще тоді Надал, після переїзду на сонячний берег Флориди влітку 2018 року.

Апартаменти 2910 та 4411 мають своїх власників, яких з нашою парою нічого не пов’язує. Іншими словами – Анастасія Надал, а згодом і молода сім’я Родрігесів могла їх тільки орендувати.

Даних про осіб і дати щодо оренди цих приміщень знайти неможливо, ми лише бачимо, що Анастасія і Рубен реєстрували в цих апартаментах свої компанії (наводимо дані з офіційного реєстру компаній штату Флоріда – SunBiz), а також вказували їх, як фізичну або поштову адреси, у тому числі при голосуванні на виборах.

При цьому необхідно зазначити, що реєстрація компанії за фіктивною адресою у США є порушенням. За законом, адреса компанії може бути адресою магазину, офісу або місцем проживання реєстранта, але в будь-якому випадку це має бути фізична адреса, а не поштова скринька. І тому реєстрант повинен бути готовим вказати цю адресу в загальнодоступному списку. Основна адреса в установчих документах і річних звітах – це номінально місце, де збираються власники, учасники або менеджери, щоб керувати бізнесом. Туди надходить уся кореспонденція від контролюючих органів, туди можуть навідатися і перевіряючі.

Звісно, Анастасія та Рубен, які-неякі юристи за освітою, знають усі ці нюанси. Вони вказали апартаменти 2910 та 4411 під різними статусами, що доводить – молоді люди мали б там знаходитися значну частину часу.

Профайли компаній, які Анастасія та Рубен реєстрували в зазначених апартаментах

А ось і дві виписки з офіційних реєстрів резидентів, в яких і Рубен і Анастасія вказують спільні і не тільки адреси, як місце проживання:

У випадку Рубена вказано шість адрес, серед яких є спільні з Анастасією. Перша адреса – апартаменти 2910 на 92 SW 3 ST «Mint». Друга – оформлена спільна з Анастасією власність 634 NW 208th DR, про неї трохи нижче. Третя – адреса дідуся і бабусі. Четверта – адреса батьків Рубена-старшого і Дейзі (ми згадували про неї вище). П’ята – апартаменти 4411 на 92 SW 3 ST «Mint». Шоста – без номера будинку, можливо вказаний спортивний гуртожиток.

У випадку Анастасії вказано 2 адреси спільно з Рубеном і одна без нього. Перша – апартаменти 2910 на 92 SW 3 ST «Mint». Друга – оформлена спільна з Анастасією власність 634 NW 208th DR, про неї трохи нижче. Та, що закріплена за Анастасією, але без Рубена – теж власність, родзинка нашого розслідування і про неї наостанок.

Як бачимо, в апартаментах 4411 Анастасія не «засвітилася», але ми переконані, що обидва помешкання використовувалися Родрігесами в різні часи, як тимчасові резиденції для реєстрації компаній та для проживання в центрі Маямі – щоб у часи «трафіку» не добиратися з роботи до постійного місця проживання на півночі міста. Адже, якщо по приїзду у США в 2018 році Анастасія Надал змушена була жити в орендованому житлі, то згодом просто користувалася ним, працюючи з 2020 по 2022 рік в компанії «Marquis Association Management», офіс якої знаходиться буквально в кварталі від 92 SW 3 ST «Mint».

Пропонуємо увазі читачів інтер’єри апартаментів, які молодята орендували в шикарному кондомініумі «Mint».

Апартаменти 4411 Анастасія та Рубен могли орендувати за 3000 – 3500 $ на місяць. В них гостинна з кухнею, дві спальні з окремими гардеробними і дві ванні кімнати. Ціна на скріншоті вказана за продаж житла, у доступі є й рентова вартість. Такий вигляд воно мало за часів оренди Родрігесами:

Апартменти 2910 Родрігеси могли орендувати теж за 3000 – 3500 $ на місяць. Фото на сайтах з продажу-оренди нерухомості Маямі виставлені дуже давні й без меблів. В них теж гостинна з кухнею, дві спальні з окремими гардеробними і дві ванні кімнати. Ці апарти здаються в оренду лише терміном на рік – не менше, і за історією оренди могли здаватися якраз в період прибуття Анастасії в Маймі в серпні 2018 року, а також пізніше:

Перше власне помешкання

Якщо ви помітили, то на скріншоті з файлу реєстрації шлюбу Анастасії та Рубена вказане місце проживання як нареченого так і нареченої – район Pembroke Pines в окрузі Broward.

Знайшовши реєстр виборців Флориди і виписки адрес проживання, які показано на скріншотах вище, ми відшукали і ще одну адресу голосування Рубена Джеймса Родрігеса. Цю ж адресу, як спільну з ним вказує і Анастасія – 634 NW 208th DR Pembroke Pines.

Це і є перше куплене житло наших Анастасії та Рубена Родрігесів в місті із найдорожчою нерухомістю в світі. Точніше, купував його ще неодружений студент Рубен, а згодом співвласницею майна стала і його вже дружина Анастасія.

Після того, як Анастасія Надал переїхала в Маямі, вона, як ми зазначали, вірогідно жила в одних із згаданих апартаментів в «Mint». Як вказується у її профілі в LinkedIn, рік часу вона проходила стажування в готелі, в якому познайомилася з Рубеном. В серпні 2019 року Анастасія завершила стажування. В цей час, судячи зі всього, в неї вже почалися теплі відносини з Родрігесом, адже студент державного університету і працівник рецепції в готелі, по-перше, переходить на роботу в інший готель (про це Рубен теж звітує у LinkedIn) і, по-друге – купує коштовне власне житло.

Ось виписка з реєстру власності майна округу Broward, із якої взнаємо, що хлопець-студент, який працює на рецепції в готелі, щоб оплатити своє навчання і батьки якого не спроможні дарувати дітям кошти на дорогу нерухомість, в червні 2019 року купує таун-хауз у Pembroke Pines за адресою 634 NW 208th DR за непідйомні для нього 243 000 $ готівкою.

Варто зазначити, що, за нашими підрахунками, на цю покупку Рубен мав би працювати в готелі приблизно 10 років без зайвих витрат:

Через рік часу, в жовтні 2020 року, Рубен за номінальних 0,60 $ продає частку у цьому будинку вже своїй дружині – Анастасії Родрігес. Іншими словами, безкоштовно робить доньку Сергія Надала співвласницею майна.

А ще через рік, в листопаді 2021 року, чоловік і дружина Рубен і Анастасія Родрігеси продають вже за 300 000 $ цей таун-хауз (ціни на нерухомість в Маямі ростуть як на дріжджах), що цікаво, вказавши своєю поштовою адресою, знову ж таки, вже відомі нам апартаменти 2910 в кондо «Mint».

Утримання таун-хаузу обходилося молодій сім’ї в середньому у 4,5 тисячі доларів на рік.

Для повноти картинки надаємо фото будинку, разом з інформацією про продаж. У ньому, як і в апартаментах у «Mint», дві спальні з окремими гардеробними і дві ванні кімнати. Щоправда, на цих фото помешкання зображено із змінами нових власників (як бачимо, одна зі спалень стала дитячою):

Ще один момент. Якщо ви звернете увагу на сторінку Анастасії Родрігес у Linkedin то побачите, що наступним, після стажування в готелі, місцем роботи донька мера Тернополя вказала фірму Marquis Association Management з обслуговування люксових житлових об’єднань, про що ми теж вже згадували. Там вона починає працювати з серпня 2020 року.

Іншими словами, після закінчення стажування у 2019 році Анастасія дозволила собі цілий рік взагалі не працювати. І це в Маямі! І це у той час, коли дівчина-стажерка орендує апартаменти в центрі міста, а її хлопець-студент за дивних обставин купує коштовне житло.

“” Ми вважаємо, що дороге життя Анастасії Надал в Маямі – оренда фешенебельних апартаментів в самому серці міста за $ 3000-3500, в цей самий час цілий рік байдикування, купівля її хлопцем таун-хаузу за $ 250 000, в якому він згодом передає їй власність – все це завдячуючи батькові, міському голові Тернополя.

Але це, як з’ясувалося, не межа його щедрості…

Мільйонний бізнес чоловіка зі сфера діяльності дружини

У розділі «Житло для молодят» ми згадували про те, що Анастасія та Рубен реєстрували у згаданих вище апартаментах в кондомініумі «Mint» кілька компаній. Одну з них, зокрема, Рубену довелося навіть перейменовувати, так як назва виявилася зайнятою, а він дуже хотів, щоб вона асоціювалася з іменем дружини, ще й стосувалася її спеціалізації у сфері гостинності. Так «Ana’s Hospitality Group LLC» стала «Green Streak Investments LLC». Чим займаються ці компанії нам з’ясувати не вдалося, адже адреси діловодства, наприклад, тої ж «Ana’s Hospitality Group LLC/Green Streak Investments LLC», а також «Cloud Fitness Club LLC» знаходяться взагалі в готелі «Marriott» у Таллахассі, місті на півночі Флориди, в той час як основними вказані апартаменти в «Mint».

Втім, у Родрігесів є ще одна компанія, до якої Анастасія жодного відношення на перший погляд не має. Але це дуже навіть активний і перспективний бізнес, який зять Сергія Надала придбав кілька місяців назад – 9 червня цього року, і в якому Анастасії відведена ключова роль.

Мова йде про «City Watch Protective Services», яка з 1992 року займається наданням послуг із неозброєної та озброєної охорони для готелів, розкішних кондомініумів, багатоквартирних і житлових будинків. Компанія має відповідну ліцензію і за цією назвою її в Маямі знають з 2009 року.

Ось скріншоти з профайлу компанії із вказаним новим власником, а також копії документів: річний звіт за 2021 рік попередніх власників та зміна адреси Рубеном Родрігесом 9 червня 2022 року:

Про цей бізнес Рубен відверто розповідає на своїй сторінці у LinkedIn. Щоправда його точну вартість нам взнати не вдалося, адже вона залежить від прибутку та матеріальної бази, а її основу складає чималий автопарк та клієнтський кейс.

З відкритих джерел взнаємо, що новий власник вказав від 50 до 200 працівників в штаті компанії. У різні роки вона приносила дохід від 5 до 10 мільйонів доларів. Ми знайшли дані про близько 9 мільйонів доларів річного доходу:

Ми проконсультувалися у наших місцевих друзів і вони запевнили нас, що компанія досить прибуткова, адже у неї мінімальні витрати і дорогі послуги. Річний зарплатний фонд 50 працівників становить близько 2 мільйонів доларів. Додаємо утримання автопарку, незначні витрати на оновлення амуніції і податки. Все решта прибуток.

Показовими для City Watch Protective Services, скажімо, є контракти на охорону торгового центру Gulf Coast Town Centerу у Форт-Майєрс на заході Флориди, готельного комплексу Sea Breeze в Ісламораді на всесвітно відомому кораловому рифованому архіпелазі Флорида-Кіс, або багатоквартирного комплексу Vista Verde в Коконат-Крік. Тобто компанія відома в усьому штаті і користується попитом. До слова, попередній власник City Watch Protective Services містер Percy Palma живе у заміському ранчо з кінною фермою за 3,5 мільойна доларів і це не єдине його житло.

Приватні домогосподарства Маямі теж активно користуються послугами охоронної фірми, яку придбав, м’яко кажучи, не надто заможний зять Сергія Надала:

За даними місцевих фахівців, з якими поспілкувалися наші друзі, вартість цієї компанії мала б стартувати з позначки в кілька мільйонів доларів. Точну цифру ніхто крім продавця та покупця не знає, бо це приватний контракт, а сама компанія не котирується на біржі.

Офіс City Watch Protective Services завжди знаходився по 8306 MILLS DR округу Miami-Dade і ми знайшли дуже багато відгуків клієнтів про компанію. Новий власник Рубен Родрігес, перереєструвавши фірму на іншу адресу, має намір продовжувати успішно надавати охоронні і гостинні послуги домогосподарствам. На місцевих сайтах з’явилися нові оголошення про вакансії, а зять Сергія Надала активно створює презентації для рекламування компанії. І тому, на наш погляд, дані про 200 працівників – амбіція Рубена максимально роширити справу. Що цікаво, з недавніх пір фірма надає послуги консьєржа/стійки реєстрації і на сайті зазначається, що команда має 8-річний досвід розкішного гостинного бізнесу. Вірогідно, фірма у майбутньому охопить усі напрямки рідної для своїх нових власників сфери гостинності.

Але, судячи зі всього, секрет успіху Рубена стосуватиметься не лише його підприємницької жилки – ключ до нових контрактів може ховатися у службових обов’язках його дружини Анастасії. Воістину, не жінка, а скарб!

Тут потрібно вкотре нагадати, що після річного відпочинку від стажування в готелі Анастасія Родрігес за спеціальністю влаштувалася на роботу в компанію Marquis Association Management з управління люксовими житловими об’єднаннями (ОСББ), про офіс якої в центрі Маямі ми писали вище. Як ми бачимо із даних у LinkedIn, там дівчина працювала на кількох позиціях від консьєржа до менеджера – це робота в ОСББ, які обслуговує компанія.

Але в червні 2022 року, одночасно із купівлею Рубеном охоронної компанії, Анастасія перейшла на підвищення у схожу до Marquis фірму – FirstService Residential – в якій вона вже асистентка генерального менеджера та директор з операцій.

І в цьому контексті у купівлі її чоловіком компанії City Watch Protective Services з надання охоронних/гостинних послуг для ОСББ та кондомініумів прослідковується чіткий розрахунок, адже, використовуючи свою посаду, Анастасія може пропонувати клієнтам послуги компанії Рубена – це напряму входить в її обов’язки. На нашу думку, Родрігеси мали намір починати справу з нуля і саме для цього реєстрували одну з компаній, про які ми згадували на початку розділу. Але, зрозумівши, що для розкрутки нового бренду і залучення клієнтів знадобиться час, вирішили не економити і купити вже готовий бізнес.

“” Ми здогадуємося про те, звідки зять міського голови Тернополя узяв кошти на купівлю прибуткової компанії в Маямі з доходом від 5 до 10 мільйонів доларів на рік. Життя багате на парадокси. Хтось їде у США для того, щоб заробляти кошти і допомагати рідним в Україні, а хтось навпаки – посилає доньку у Штати, щоб з Тернополя допомогти їй налагодити красиве життя на березі океану.

Але і це ще не все… запасаємося попкорном.

Особняк для доньки напередодні війни

Нове житло Анастасії Надал-Родрігес ми знайшли перш ніж відшукали проданий наприкінці минулого року таун-хауз Анастасії та Рубена в Broward, так як про те, що шукати нерухомість потрібно окремо за округами ми ще не здогадувалися і шукали лише у найбільшому з них – Miamі-Dade.

Як читач уже помітив, в усіх офіційних документах ім’я доньки Сергія Надала пишеться ось так – Anastasiia (дві «i»). Так американці, та й не лише вони, прописують слов’янські імена із закінченням на «iй» та «iя». Латино-американські співзвучні імена пишуться без другої «i».

Ще на початку розслідування ми попросили наших друзів з Маямі ввести у реєстрі резидентів Флориди (доступ до нього мають в основному юристи) ім’я та прізвище Anastasiia Rodriguez, як вона і вказана у свідоцтві про шлюб. Пошук видав два результати.

Першу Anastasiia Rodriguez пов’язують спільні з Рубеном адреси в апартаментах «Mint», компанії та таун-хаузу в Броварді, про що ми розповідали у розділі «Тимчасове житло для молодят» .

Друга Anastasiia Rodriguez є одноосібною власницею розкішного будинку за адресою 7300 SW 77 AVE, район Tropical Park округу Miamі-Dade. У реєстрі резидентів це окремий запис, адже, маючи законного чоловіка, жінка оформила майно лише на себе.

У відкритому реєстрі нерухомості округу Miamі-Dade ми знайшли 16 жінок з іменем Anastasiia (відкривати потрібно через VPN з місцевою геолокацією) – усі вони з російськими або українськими прізвищами. І лише одна з цих Anastasiia має іспанське прізвище Rodriguez.

Ранчо Hidden Palms (так називається цей «оточений пальмами приватний курорт із окремим заїздом») нова власниця Anastasiia Rodriguez купувала за кілька днів до початку війни в Україні – 18 лютого 2022 року. Вже під час бойових дій, 28 лютого, оформлялися документи. Звісно, ми знайшли ріелторську компанію, яка від імені покупця займалася контрактом.

Це фірма Morganaro International Group та її власниця Niaann Morgan, яка і представляла Anastasiia Rodriguez.

І ось тут Anastasiia Rodriguez, власниця особняка за майже 2 мільйона доларів, почала знімати маску. Як з’ясувалося, саме Niaann Morgan продавала таун-хауз героїв розслідування Анастасії та Рубена Родрігесів 23 листопада 2021 року – за 2,5 місяці до купівлі особняка. У випадку таун-хаузу ріелтор вказує, що працювала від імені продавців. Ми знаємо, що це Anastasiia Rodriguez та її чоловік Ruben James Rodriguez. У випадку ж особняка на 7300 SW 77 AVE Niaann Morgan представляла покупця – просто заміжню жінку Anastasiia Rodriguez.

З 16 продажів цієї ріелторки – три мають відношення до Анастасії та Рубена Родрігесів

Щоб читач зрозумів, в Маямі, місті з найбільшим вибором найдорожчої відпочинкової нерухомості у світі, ріелтор – найпопулярніша професія. Їх тут не злічити і, мабуть, навіть не існує чіткого реєстру усіх фахівців з торгівлі нерухомістю цього величезного міста. Саме тому такий збіг став для нас більш ніж достатнім приводом вважати, що наприкінці листопада 2021 року Niaann Morgan продала таун-хауз Анастасії та Рубена Родрігесів за 300 000 $ і зайнялася пошуком для них нового житла.

На ці міясці молодята повернулися до оренди житла в «Mint», про що вони згадують при продажу. До речі, кондо «Mint» є теж об’єктом пристальної уваги Niaann Morgan і апартаменти 4411, в яких реєстрували компанії та вказували як фізичну і поштову адресу Анастасія та Рубен, теж минулого року продавала вона. Ми вважаємо, що саме Niaann свого часу допомагала стажерці Анастасії Надал знайти достойне помешкання під оренду, а також є її представницею-консультанткою в питаннях нерухомості.

Тож, продавши в листопаді 2021 року попереднє помешкання, у грудні 2021 або січні 2022 року Niaann знаходить нове житло для молодої сім’ї – ранчо Hidden Palms. Саме в цей час активно йшли торги і на ріелторських сайтах можна відстежити як змінювалася ціна. Після ремонту і повного оновлення вартість особняка у жовтні стартувала з позначки у $2,195,000. Найактивніше торгувалися в січні – саме в цей час, за даними наших джерел у міській раді Тернополя, до США літав Сергій Надал.

Сума, яку Анастасія Надал виклала за цей особняк вражає – 1 870 000 $. Ціна вказана не лише на сторінці Morganaro International Group у Facebook та на місцевих ріелторських сайтах, а й в офіційному реєстрі нерухомості (відкривати сайт для відображення карти потрібно через VPN з місцевою геолокацією).

Купувався особняк за готівку, а обходиться він Анастасії Надал-Родрігес у 8500 $ на рік:

Звісно ми пішли далі і отримали додаткові докази володіння цим будинком героїнею нашого розслідування. Під час кількох візитів до особняка нашим місцевим колегам вдалося зафіксувати на його території автомобілі Merсedes та Range Rover. Без зайвих подробиць (!) засвідчуємо – один з автомобілів належить Рубену Родрігесу.

Пропонуємо увазі читачів інтер’єр та екстер’єр особняка доньки мера Тернополя Сергія Надала в Маямі за майже 2 мільйона доларів:

Як і в попередніх знахідках ми переконані, що цей будинок є нічим іншим, як подарунком Сергія Віталійовича доньці Анастасії. Більш того, дата покупки вказує на те, що мер Тернополя, як і більшість чиновників високого рангу, мав інформацію про імовірний напад Росії на Україну і тому почав виводити певну частину коштів за кордон. Якщо раніше на Анастасію люблячі батьки грошей просто не шкодували, то тепер розгорнулись на повну.

Ранчо Hidden Palms може бути як затишним житлом для молодої сім’ї, так і цінним активом. До кінця року його вартість може зрости на пів мільйона доларів. За нашими даними, молода пара у будинку майже не проживає, принаймні, навідується туди рідко. Ми знаємо, що на початку нашого розслідування Анастасія Родрігес-Надал отримала інформацію про те, що журналісти з Тернополя досліджують тему її навчання в Швейцарії і не тільки. У нас є підозри, що через це в липні пара з’їхала з будинку і приїздила туди лише для підтримки порядку в домі. Також до маєтку раз на тиждень навідується садівник. Саме у ці нечасті візити власників наші колеги й фіксували на подвір’ї автомобілі сім’ї. Також ми припускаємо, що для Анастасії та Рубена зручніше на постійній основі проживати в діловому центрі Маямі в орендованих апартаментах.

Охоронно-гостинний бізнес для молодої сім’ї – теж хоч і коштовна, але вигідна інвестиція Сергія Віталійовича. З надією, що зять не зіллє справу.

І це лише те, на що ми потрапили, почавши розслідування наприкінці липня. Які б сюрпризи чекали на нас, якби ми почекали ще кілька місяців?

Якщо хтось запитає: а як же Сергій Надал переказує гроші доньці у США, де правоохоронні й податкові органи слідкують за кожним значним траншем? Відповімо: для того, щоб чиновник зміг вивести мільйони за кордон, йому потрібно мати кілька залежних від нього бізнесменів з легальними статками. Читач міг пересвідчитися з весільних кадрів, що у найближче оточення міського голови Тернополя входять достатньо заможні підприємці, для яких переказати кілька «чистих» мільйонів в Сполучені Штати не складає жодних труднощів. Розрахуватися з ними меру Тернополя Сергію Надалу завжди є чим.

Ми не мали змоги докопатися до рахунків Анастасії Надал-Родрігес у США – залишаємо цю можливість правоохоронцям.

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Перед тим, як публікувати розслідування, ми дали змогу міському голові Тернополя Сергію Надалу прокоментувати наведені нами дані та відповісти на запитання щодо матеріального стану сім’ї його доньки. Ми звернулися до начальниці патронатного відділу Тернопільської міської ради Катерини Калуш, щоб вона організувала зустріч з мером. Редакція Politerno мала інформацію про особливу наближеність пані Катерини до Сергія Віталійовича і розраховувала на співпрацю. Після кількох днів намагань знайти спільну мову з Катериною Вікторівною вона все ж відповіла нам, що Сергій Надал відмовився надати коментар нашому виданню.

Висновок. «Краде, але щось робить»

Останні дві мерські каденції Сергія Надала і пов’язані з ними виборчі кампанії проходили під гаслами «Краде, але щось робить». Здається, про це знає кожен тернополянин. Місто прославилося на усю країну тотальною бруківкизацією за участі пов’язаної з мером фабрики і компанії «Бруктон»; переобладнанням котелень на торф’яне паливо, теж не без корупційної складової; відсутністю в місті земельних аукціонів, що породило горезвісну схему інвестугод; заснованими на відкатах тендерами і ще багато чим частково або повністю незаконним.

Три терміни на посаді міського голови Тернополя Сергій Надал живе в одному будинку, на Мальдівах не засвітився, офшорів теж у нього не знайшли. Колишній податківець, що тут скажеш.

Але рано чи пізно навіть самий завзятий «Корейко» почне діставати гроші з матрацу. І діти в цьому сенсі – слабке місце багатьох підпільних мільйонерів.

Можливо тема членів сім’ї для когось видасться таким собі ударом нижче поясу, і ми вже уявляємо як різного роду чиновники корупційного розливу почнуть висловлювати співчуття Сергію Віталійовичу щодо нашого розслідування. Та читач повинен зрозуміти, «краде, але щось робить» – це біда України, через яку наша держава роками не може стати частиною цивілізованого світу. А нашим чиновникам цивілізація в Україні і не потрібна – у цивілізацію за кордон вони звикли відправляти своїх дітей. Наша країна для них лише ресурсна база.

Редактор Politerno Андрій Щесняк