На Тернопільщині патрульні взялися за вантажні автомобілі

Патрульні Тернопільської області розпочали комплекс профілактичних заходів, які спрямовані на попередження, виявлення та припинення порушень у сфері дорожнього перевезення вантажів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні та небезпечних вантажів.

У водіїв важковагових транспортних засобів інспектори перевіряють наявність необхідних документів, зокрема:

свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення визначених вантажів;

протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу;

свідоцтво про підготовку водіїв, залежно від виду вантажу;

погодження дорожнього перевезення вантажу уповноваженим підрозділом Національної поліції.

Також, патрульні перевіряють наявність залишків небезпечного вантажу на поверхнях автоцистерн; додаткове обладнання; перевезення сторонніх осіб; перевезення неочищених цистерн; забезпечення транспортних засобів обладнанням, необхідним для здійснення таких перевезень.