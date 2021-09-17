13:00 | 17.09.2021
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині патрульні взялися за вантажні автомобілі

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Патрульні Тернопільської області розпочали комплекс профілактичних заходів, які спрямовані на попередження, виявлення та припинення порушень у сфері дорожнього перевезення вантажів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні та небезпечних вантажів.

У водіїв важковагових транспортних засобів інспектори перевіряють наявність необхідних документів, зокрема:

  • свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення визначених вантажів;
  • протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу;
  • свідоцтво про підготовку водіїв, залежно від виду вантажу;
  • погодження дорожнього перевезення вантажу уповноваженим підрозділом Національної поліції.

Також, патрульні перевіряють наявність залишків небезпечного вантажу на поверхнях автоцистерн; додаткове обладнання; перевезення сторонніх осіб; перевезення неочищених цистерн; забезпечення транспортних засобів обладнанням, необхідним для здійснення таких перевезень.

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