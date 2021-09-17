Прокуратура проти того, щоб онука впливового тернополянина відпустили під заставу

Тернопільська окружна прокуратура подала апеляційні скарги на ухвали суду про застосування запобіжних заходів трьом особам, підозрюваним у вимаганні коштів та знищенні майна підприємця.

Тернопільською окружною прокуратурою учора, 16 вересня 2021 року, до суду подано апеляційні скарги на ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 13.09.2021 та 14.09.2021 року про застосування запобіжних заходів 3 особам, підозрюваним за ч. 2 ст.28 ч.2 ст.189, ч.2 ст.28 ч.2 ст.194 КК України, із можливістю внесення застави в розмірі 181 тис 600 грн кожному.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури затримано трьох осіб у ході розслідування резонансного кримінального провадження. Серед них і онука впливового тернополянина. Встановлено, що тернополянин спільно із 2 жителями інших регіонів підпалили в обласному центрі 2 точки продажу продукції місцевого підприємця та вимагали у нього 250 тис доларів США за припинення своїх протиправних дій й погрожували йому та його родичам фізичною розправою.

До суду були подані клопотання про тримання підозрюваних осіб під вартою, без можливості визначення їм застави.

Оскільки ухвалами Тернопільського міськрайонного суду клопотання задоволені частково, прокуратура їх оскаржила та відстоюватиме в апеляційному суді позицію щодо безальтернативного тримання під вартою усіх підозрюваних осіб.