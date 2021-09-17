На Тернопілля насувається негода

Обласний центр з гідрометеорології прогнозує вдень у п’ятницю помірні дощі та грози. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Рекомендується зберігати підвищену уважність і обережність та слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Температура вдень на Тернопільщині становитиме 19-24° тепла, вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду.

Штормитиме не лише Тернопілля, але й інші області Західної України. Найбільш небезпечно буде в Карпатах.

Так, як повідомили в Українському гідрометцентрі, у п’ятницю по всіх західних областях очікують грози, вдень в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий), в Карпатах сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Помаранчевий рівень означає, що погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.